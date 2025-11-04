الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الإعصار "كالمايجي" يضرب وسط الفلبين ويشرد عشرات الآلاف من السكان

إعصار كالمايجي، فيتو
إعصار كالمايجي، فيتو

اجتاح إعصار سريع التحرك وسط الفلبين، يوم الإثنين، بعد أن ضرب البلاد ليلًا قادمًا من المحيط الهادئ؛ ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وتسبب بفيضانات وانقطاعات في الكهرباء وتشريد عشرات الآلاف من السكان، بحسب ما أعلنت السلطات.

وكان الإعصار "كالمايجي" يمر صباح الاثنين فوق مدينة ساجاي في مقاطعة نيجروس أوكسيدنتال وسط البلاد، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 150 كيلومترًا في الساعة (93 ميلًا) وهبّات وصلت إلى 185 كيلومترًا في الساعة (115 ميلًا)، وذلك بعد أن وصل إلى اليابسة منتصف الليل في بلدة سيلاجو بمقاطعة ساذرن ليتي شرقي الفلبين.

ويُعدُّ "كالمايجي" الإعصار الاستوائي العشرين الذي يضرب الفلبين هذا العام، وكان يتحرك نحو الشمال الغربي بسرعة 25 كيلومترًا في الساعة (16 ميلًا)، ومن المتوقع أن يبدأ بالابتعاد عن القسم الغربي من الجزر متجهًا إلى بحر الصين الجنوبي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إعصار الإعصار كالمايجي مقاطعة نيجروس أوكسيدنتال الفلبين المحيط الهادئ بحر الصين الجنوبى

الأكثر قراءة

من الشمال إلى الجنوب وهذا موقف القاهرة، خريطة سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد يضرب جميع الأنواع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المبنى تفحم بالكامل، حريق هائل يلتهم "مول شهير" في مدينة العبور (فيديو)

باقة الورد 24 ألف جنيه والعطر بـ 13 ألفا، أبرز أغلى هدايا "الفلانتين المصري" بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الرمان والتين يبدأ مرحلة "المصالحة" مع المصريين

باستثناء السلفات، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الإعصار "كالمايجي" يضرب وسط الفلبين ويشرد عشرات الآلاف من السكان

سعر السمك اليوم، ارتفاع 4 أصناف منها البلطي والجمبري وانخفاض 20 جنيها في قشر البياض

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 4 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads