الإعصار "كالمايجي" يضرب وسط الفلبين ويشرد عشرات الآلاف من السكان

اجتاح إعصار سريع التحرك وسط الفلبين، يوم الإثنين، بعد أن ضرب البلاد ليلًا قادمًا من المحيط الهادئ؛ ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وتسبب بفيضانات وانقطاعات في الكهرباء وتشريد عشرات الآلاف من السكان، بحسب ما أعلنت السلطات.

وكان الإعصار "كالمايجي" يمر صباح الاثنين فوق مدينة ساجاي في مقاطعة نيجروس أوكسيدنتال وسط البلاد، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 150 كيلومترًا في الساعة (93 ميلًا) وهبّات وصلت إلى 185 كيلومترًا في الساعة (115 ميلًا)، وذلك بعد أن وصل إلى اليابسة منتصف الليل في بلدة سيلاجو بمقاطعة ساذرن ليتي شرقي الفلبين.

ويُعدُّ "كالمايجي" الإعصار الاستوائي العشرين الذي يضرب الفلبين هذا العام، وكان يتحرك نحو الشمال الغربي بسرعة 25 كيلومترًا في الساعة (16 ميلًا)، ومن المتوقع أن يبدأ بالابتعاد عن القسم الغربي من الجزر متجهًا إلى بحر الصين الجنوبي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.