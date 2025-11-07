تحصين 129 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بكفر الشيخ

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ عن تحصين 129,688 رأسًا من الماشية بنهاية الأسبوع الثاني من الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وتُنفّذ أعمال التحصين من خلال 120 لجنة ثابتة ومتحركة تغطي جميع مراكز المحافظة وقراها، مع التشديد على الالتزام بكافة تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في عمليات التحصين، وتحقيق أعلى نسبة تغطية ممكنة.

ويؤكد الدكتور إيهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أن الحملة تأتي ضمن خطة الدولة المستمرة لمكافحة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية، مشيرةً إلى أن الجهود تتواصل بشكل مكثف لتحقيق أهداف الحملة القومية وحماية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.