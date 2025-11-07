الجمعة 07 نوفمبر 2025
تحصين 129 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بكفر الشيخ

تحصين الماشية ضد
تحصين الماشية ضد مرض الحمي القلاعية بكفرالشيخ
 أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ عن تحصين 129,688 رأسًا من الماشية بنهاية الأسبوع الثاني من الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وتُنفّذ أعمال التحصين من خلال 120 لجنة ثابتة ومتحركة تغطي جميع مراكز المحافظة وقراها، مع التشديد على الالتزام بكافة تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في عمليات التحصين، وتحقيق أعلى نسبة تغطية ممكنة.

ويؤكد الدكتور إيهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ،  أن الحملة تأتي ضمن خطة الدولة المستمرة لمكافحة الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية، مشيرةً إلى أن الجهود تتواصل بشكل مكثف لتحقيق أهداف الحملة القومية وحماية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها بالمحافظة.

 

الأمراض الوبائية الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمحافظة كفر الشيخ حماية الثروة الحيوانية مكافحة الأمراض الوبائية

الجريدة الرسمية