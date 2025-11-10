الشاب خالد يحيي حفلا في قطر بهذا الموعد

18 حجم الخط

يحيي ملك الراي الجزائري الشاب خالد حفلا غنائيا في قطر يوم 29 نوفمبر الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

ومن المفترض، أن يقدم الشاب خالد خلال الحفل عددا من أغانيه ومنهم عبد القادر، عايشة، فاقت، بخته وغيرهم.

ومن ناحية أخري، كان ، قال نجم الراي الجزائري الشاب خالد: “الفقر يجعل الشخص حزينا ويعيش ضغوطات الحياة، ولكني أرى إن الواحد يأكل كسرة خبز ومياه ويعيش في راحة بال أفضل من أي شيء”.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بيت السعد" الذي يقدمه عمرو سعد وأحمد سعد بقناة "إم بي سي 1":"أحلى أيام كانت فترة الفقر وأحن لها وهي من صنعت مني رجلا قادرا على العمل ومحاربة الصعاب".

وتابع: "أنا اشتغلت كل شيء وأنا صغير كنت بائع عصير ليمون في الطريق ودي كانت أيام الفقر، وكنت أعطي للناس العصير وأقول لهم برد يا عطشان".

