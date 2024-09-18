الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

الشاب خالد ضيف بيت السعد، الليلة

الشاب خالد, فيتو
الشاب خالد, فيتو

يحل اليوم الأربعاء، المطرب الجزائري الشاب خالد، ضيفا على برنامج بيت السعد، الذي يقدمه الشقيقان أحمد سعد وعمرو سعد،  وذلك عبر قناة MBC 1 وMBC مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة Mbc1 برومو الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو ترويجي للحلقة المنتظر عرضها اليوم، معلقين: انتظرونا في حلقة مميزة جدًا من بيت السعد مع الشاب خالد في تمام الساعة الـ 10 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المتوقع أن الشاب خالد سيكشف أسرارًا عن مسيرته الفنية، ولمحات عن أبرز أعماله الغنائية المرتقبة، بالإضافة إلى الكشف عن أشهر المواقف التي واجهها خلال رحلته الفنية.

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