الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق محدود في باخرة سياحية بكورنيش مدينة أسوان دون إصابات

حريق محدود فى باخرة
حريق محدود فى باخرة سياحية، فيتو
18 حجم الخط

نشب حريق محدود داخل إحدى البواخر السياحية، المتوقفة بأحد مراسى كورنيش النيل، مما أدى إلى تصاعد أدخنة كثيفة من مؤخرة الفندق العائم في المنطقة المخصصة للمطبخ.

بلاغ بنشوب حريق 

تلقى مدير أمن أسوان بلاغا، يفيد بنشوب حريق محدود فى إحدى البواخر السياحية، حيث تم الدفع بسيارتى إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكن رجال الحماية من السيطرة الكاملة على النيران وإخمادها فى وقت قياسي، ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء الباخرة أو المراسي المجاورة.

وتم إخلاء الباخرة على الفور كإجراء احترازى حرصًا على سلامة النزلاء من السائحين الأجانب وطاقم العمل المصرى،وتمركزت سيارة شرطة أمام موقع الحادث لمتابعة الموقف وتأمين محيط المرسى.

وأكدت المعاينة الأولية، أن الحريق لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات، وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحريق ومعرفة أسباب اندلاع النيران.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان إطفاء الحريق باخرة سياحية امن اسوان

مواد متعلقة

محافظ أسوان يبحث الإجراءات المبكرة لمجابهة مخاطر السيول (صور)

محافظ أسوان يوجه بتطبيق الآلية الجديدة لتراخيص أبراج المحمول

محافظ أسوان يحظر عمل عمال النظافة بالأماكن المفتوحة خلال فترة الظهيرة (صور)

محافظ أسوان والرموز الدينية يحثون المواطنين على المشاركة في انتخابات الشيوخ (صور)

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي

نقيب الأطباء بعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية: لا عقوبات حبس بعد اليوم

جولات تفقدية لمديري أمن الجيزة لعمليات تأمين انتخابات مجلس النواب

تعليق ناري من عمرو أديب بعد خسارة الزمالك السوبر أمام الأهلي (فيديو)

ما هي متلازمة العضلة الكمثرية وأعراضها وأسباب الإصابة بها؟

وليد صلاح الدين: الأهلي يتجه للتفاوض حول تجديد عقود 6 لاعبين

معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر

وزير المالية يكلف عادل حسين بتسيير أعمال مدير عام جمرك رفح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى أعلى المناصب

المزيد
الجريدة الرسمية