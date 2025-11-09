حريق محدود في باخرة سياحية بكورنيش مدينة أسوان دون إصابات

18 حجم الخط

نشب حريق محدود داخل إحدى البواخر السياحية، المتوقفة بأحد مراسى كورنيش النيل، مما أدى إلى تصاعد أدخنة كثيفة من مؤخرة الفندق العائم في المنطقة المخصصة للمطبخ.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى مدير أمن أسوان بلاغا، يفيد بنشوب حريق محدود فى إحدى البواخر السياحية، حيث تم الدفع بسيارتى إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكن رجال الحماية من السيطرة الكاملة على النيران وإخمادها فى وقت قياسي، ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء الباخرة أو المراسي المجاورة.

وتم إخلاء الباخرة على الفور كإجراء احترازى حرصًا على سلامة النزلاء من السائحين الأجانب وطاقم العمل المصرى،وتمركزت سيارة شرطة أمام موقع الحادث لمتابعة الموقف وتأمين محيط المرسى.

وأكدت المعاينة الأولية، أن الحريق لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح أو إصابات، وتواصل الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحريق ومعرفة أسباب اندلاع النيران.

