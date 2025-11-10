بشير التابعي: الأهلي كان يستطيع الفوز على الزمالك 16-0

18 حجم الخط

حمل بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء مسؤولية خسارة الفريق أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن سوء التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية كان أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الأداء.

تصريحات بشير التابعي

وقال التابعي، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان»: “مجلس الزمالك هو المسؤول عن خسارة السوبر بسبب الصفقات التي أبرمها في يناير، بينما مجلس الأهلي حضر للموسم بشكل مميز، لذلك فوز الفريق بالسوبر كان نتيجة طبيعية. زيزو هو أفضل لاعب في الموسم الحالي بلا شك”.

وأضاف: “جون إدوارد جاء إلى الزمالك بمشروع وفكر محدد، لكنه لم ينفذ أي شيء منه حتى الآن، وعليه أن يرحل. الزمالك لا يحتاج لاعبين محدودي الإمكانيات، بل صفقات سوبر مثل زيزو، لأن النادي فريق بطولات ولا يناسبه سوى اللاعب الجاهز القادر على صنع الفارق”.

وشدد التابعي على ضرورة التعامل بحسم مع ملف تجديد عقود اللاعبين قائلًا: “أي لاعب ينتهي عقده يجب أن تجلس معه الإدارة لتحديد موقفه، من يريد البقاء أهلًا وسهلًا، ومن لا يريد فمع السلامة، لكن لا يجوز تجميد أي لاعب. على النادي الاستفادة من جميع اللاعبين حتى آخر يوم في عقودهم، مثل محمد السيد”.

وعن هدف أشرف بن شرقي، قال التابعي: “زيزو لاعب كبير يستطيع أن يصنع الفارق في أي لحظة، وبن شرقي سجل هدفًا رائعًا بالخبرة ودون أن ينظر إلى المرمى قبل التسديد”.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلًا: “الأهلي كان من الممكن أن يفوز بنتيجة كبيرة، ربما 16–0، لأن الفارق في التحضير والإمكانيات واضح، وحسام عبد المجيد لم يكن في تركيزه الكامل بسبب ملف تجديد عقده مع الزمالك”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.