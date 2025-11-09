جهاز منتخب مصر في نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

18 حجم الخط

يشاهد الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب مباراة الأهلي والزمالك بنهائي بطولة السوبر المصري المقامة باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

يستعد منتخب مصر للدخول في معسكر مغلق غدا الإثنين، بمدينة العين الإماراتية استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية.

رسالة تحذير من إبراهيم حسن للاعبي منتخب مصر

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الاستبعاد سيكون مصير أي لاعب يخرج عن النص أو عدم الالتزام والاعتراض بأية طريقة، أو التمارض أو إطلاق تصريحات غير لائقة أو عدم احترام قميص المنتخب، مشددا على أن الجهاز لن يتهاون في الحفاظ على حقوق المنتخب.

وتابع إبراهيم حسن أن الالتزام واحترام الجميع يأتي قبل الفنيات، وأحد المعايير الرئيسية في اختياراتنا للاعبين الذين يمثلون قميص منتخب مصر المقبل على مرحلة مهمة وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

إبراهيم حسن، فيتو

وأضاف مدير منتخب مصر أن جهاز منتخب مصر يتعامل مع جميع اللاعبين كأخوة صغار، وقال: نقف على مسافة واحدة من الجميع، سواء لاعبين أو أندية لهدف واحد وهو نجاح المنتخب وإعلاء اسم مصر وعودته للريادة مرة أخرى، وهذا يتطلب من الجميع الالتزام والتفاني والعمل وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق أهداف الفريق.

سبب إعلان قائمة منتخب مصر قبل نهائي السوبر المصري

فيما كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن اختيارات اللاعبين لأي معسكر وجهة نظر فنية بحتة للجهاز بقيادة حسام حسن، وكل معسكر له حساباته في اختيارات اللاعبين، تبعا للمباراة والأهداف التي يضعها الجهاز الفني.

وكشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن الأسباب التي أدت للإعلان عن قائمة منتخب مصر لمعسكر الشهر يوم ٨ نوفمبر، في المعسكر المقرر انطلاقه رسميا غدا ١٠ نوفمبر.

وأكد إبراهيم حسن على وجود لاعبين في مصر في أندية أخرى بخلاف الأندية الأربعة المشاركة في السوبر المصري كان يجب الإعلان والكشف عن أسمائهم وإخطار أنديتهم من أجل إنهاء تصاريح السفر والحجوزات الخاصة بالطيران والقرار الوزاري.

وتابع: وأيضا تم الإعلان مبكرا لمطالبة الشركة المنظمة للمباراة بقوائم اللاعبين قبل التوقف الدولي بفترة لا تقل عن أسبوع، ولكننا طلبنا تأجيلها بعد مباريات يوم ٦ نوفمبر في السوبر، وأرسلناها يوم ٨ أي قبل المعسكر بـ ٤٨ ساعة، خاصة أن الشركة كانت ترغب في عمل إعلان تقديمي عن قوائم اللاعبين المتواجدين في البطولة.

وأكمل: إن المنتخبات الثلاثة المشاركة معنا في البطولة أرسلوا قوائمهم منذ فترة مع ارتباط لاعبيهم بمباريات مهمة أيضا مع أنديتهم.

وأوضح إبراهيم حسن أنه تم الإعلان عن الأسماء بناء على طلب الأندية المشاركين في السوبر لمعرفة اللاعبين العائدين معهم للقاهرة وإنهاء الحجوزات الخاصة بسفرهم، خاصة أنهم سيعودون في اليوم التالي مباشرة من انتهاء بطولة السوبر.

واستكمل أنه في حالة الإعلان عن أسماء اللاعبين بعد السوبر كان سيصل هؤلاء اللاعبون المتواجدون في القاهرة بعد انطلاق المعسكر.

وأضاف: “كنا نعلن الأسماء بعد المباريات في المعسكرات المقامة بالقاهرة لأنه كان يوجد متسع من الوقت يصل لـ ٣ أيام قبل السفريات خارج مصر، وبالتالي كنا نعلن القائمة بعد المباريات، علي العكس من المعسكر الحالي”.

وأتم أن معظم قوام اللاعبين المختارين للمعسكر متفق عليها من قبل الجهاز الفني عقب مباريات السوبر يوم ٦ نوفمبر وبالتالي لا يوجد سبب لتأجيل الاختيار لمساء يوم ٩ نوفمبر.

