ثقافة وفنون

لميس الحديدي: الأهلي يعزز ثقافة الفوز والزمالك يبحث عن نفسه

لميس الحديدي، فيتو
لميس الحديدي، فيتو
علقت الإعلامية لميس الحديدي على تتويج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري 2025 للمرة الـ 16 في تاريخه، بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 2 - 0، في المباراة التي أُقيمت بدولة الإمارات.

وقالت لميس خلال برنامجها "الصورة" المذاع عبر قناة النهار:"بيبقى شيء سعيد إننا نشجع فريق دائمًا هدفه الفوز، وقادر على تحقيقه، والأهلي كان ضاغطًا من الدقيقة الأولى".

أداء قوي رغم بعض الملاحظات الدفاعية

وأشادت الحديدي بأداء الأحمر في المباراة، مشيرة إلى أن الفريق "كان ضاغطًا منذ الدقيقة الأولى"، رغم وجود "بعض المشاكل في الدفاع وفي اللمسة الأخيرة أمام المرمى".

وأضافت: "الأداء مش دايمًا بيكون هايل، لكن روح الفريق وإصراره على المكسب هي التي تصنع الفارق".

الأهلي يُحقق السوبر الخامس على التوالي

وأوضحت لميس الحديدي أن الزمالك لم يكن في أفضل حالاته خلال اللقاء، مشيرة إلى أن فوز الأهلي 2-0 منحه لقب السوبر الخامس على التوالي، والـ16 في تاريخه، ليواصل تربعه على عرش الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولة.

وقالت: "كانت مباراة هجومية ومفتوحة من الفريقين، وشاهدنا هدفين رائعين من بن شرقي ومروان عطية، وأداءً ممتعًا للجماهير".

إشادة بـ صفقات الأهلي الجديدة

وأثنت لميس الحديدي على أداء لاعبي الأهلي الجدد، قائلة:"زيزو صفقة مهمة جدًا، وأسيست رائع في أول بطولة له مع الأهلي، وبن شرقي  أحرز هدفًا عظيمًا".

وأضافت: "أما تريزيجيه فلم يكن في أحسن حالاته، والزمالك صمد جزءًا كبيرًا من الشوط الأول قبل أن يتراجع بعد الهدف الأول ولا يزال يبحث عن نفسه".

تتويج جديد يرسّخ زعامة الأهلي

وبهذا الفوز، عزز الأهلي مكانته التاريخية كأكثر الأندية تتويجًا بلقب كأس السوبر المصري، محققًا البطولة رقم 16 في مسيرته، والخامسة على التوالي، ليواصل كتابة فصل جديد من المجد الكروي الأحمر.

