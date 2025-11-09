الأحد 09 نوفمبر 2025
خارج الحدود

مسؤول إسرائيلي يعترف: حماس تبذل جهودا مكثفة للعثور على الجثث المتبقية

عملية تبادل جثامين
عملية تبادل جثامين الأسرى
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن المفاوض الإسرائيلي جيرشون باسكين، أن حركة حماس تبذل جهودا مكثفة للعثور على جثث الأسرى الإسرائيلية المتبقية في قطاع غزة، في إطار المساعي الجارية لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء، بأن معهد الطب العدلي في إسرائيل أكد هوية الجثة التي تسلمها من "حماس"، وتعود إلى الضابط هدار جولدن الذي أسر عام 2014.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “قواتنا تسلمت من الصليب الأحمر جثة مختطف في غزة وهي الآن في طريقها إلى إسرائيل”.

جثة الضابط الأسير هدار جولدن

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو زعم في جلسة الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد: إنه من المفترض أن نتسلم جثة النقيب هدار جولدن بعد ظهر اليوم.

وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، مساء أمس السبت، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يصل إلى منزل عائلة الضابط الأسير هدار جولدن.

انتشال جثة الضابط في جيش الاحتلال "هدار جولدن"

وأكد مصدر قيادي في كتائب القسام، أمس السبت، انتشال جثة الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي "هدار جولدن" من مدينة رفح الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر من حماس انتشلوا جثة الضابط جولدن المختطف في قطاع غزة منذ العام 2014، كما انتشلت جثث عدد من مسلحي حماس من داخل نفق في مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب قطاع غزة.

اختطاف هدار جولدن في عام 2014

واختطفت حماس هدار جولدن من منطقة شرق مدينة رفح الفلسطينية، خلال الحرب على غزة عام 2014، وأعلنت دولة الاحتلال مقتله حينها.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

