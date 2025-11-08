من هو الضابط الإسرائيلي هدار جولدن بعد العثور على جثمانه؟

18 حجم الخط

أكد مصدر قيادي في كتائب القسام، مساء اليوم السبت، انتشال جثة الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي "هدار جولدن" من مدينة رفح الفلسطينية قبل قليل.

انتشال جثة الضابط في جيش الاحتلال "هدار جولدن"

وأشارت المصادر إلى أن عناصر من حماس انتشلوا جثة الضابط جولدن المختطف في قطاع غزة منذ العام 2014، كما انتشلت جثث عدد من مسلحي حماس من داخل نفق في مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب قطاع غزة.

اختطاف هدار جولدن في عام 2014

واختطفت حماس هدار جولدن من منطقة شرق مدينة رفح الفلسطينية، خلال الحرب على غزة عام 2014، وأعلنت دولة الاحتلال مقتله حينها.

وبحسب موقع «إرم»، يشير وجود عناصر من حماس بجواره إلى أنه ربما كان على قيد الحياة وقُتل جراء الغارات الإسرائيلية على غزة، مع اندلاع الحرب في القطاع بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر عام 2023.

