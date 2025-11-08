السبت 08 نوفمبر 2025
وزير جيش الاحتلال: سنواصل العمل بقوة حتى نستعيد جميع الأسرى القتلى

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم السبت: سنواصل العمل بقوة حتى نستعيد جميع الأسرى القتلى.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، مساء اليوم السبت، بأن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يصل إلى منزل عائلة الضابط الأسير هدار جولدن.

 

انتشال جثة الضابط في جيش الاحتلال "هدار جولدن"

أكد مصدر قيادي في كتائب القسام، مساء اليوم السبت، انتشال جثة الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي "هدار جولدن" من مدينة رفح الفلسطينية قبل قليل.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر من حماس انتشلوا جثة الضابط جولدن المختطف في قطاع غزة منذ العام 2014، كما انتشلت جثث عدد من مسلحي حماس من داخل نفق في مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب قطاع غزة.

 

اختطاف هدار جولدن في عام 2014

واختطفت حماس هدار جولدن من منطقة شرق مدينة رفح الفلسطينية، خلال الحرب على غزة عام 2014، وأعلنت دولة الاحتلال مقتله حينها.

