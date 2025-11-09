الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خالد مرتجي: كنا بحاجة للفوز على الزمالك والمدرب الجديد محبوب من اللاعبين

زيزو محتفلا بكأس
زيزو محتفلا بكأس السوبر، فيتو
18 حجم الخط

أعرب خالد مرتجي، رئيس بعثة النادي الأهلي في الإمارات وأمين صندوق النادي، عن سعادته البالغة بتتويج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري 2025 بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أُقيمت بدولة الإمارات، مؤكدًا أن هذا الانتصار جاء في وقت كان الفريق في أمسّ الحاجة إليه لاستعادة الثقة وتحفيز اللاعبين والجماهير.

 

فوز معنوي في توقيت حاسم

وقال مرتجي خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة النهار:"ربنا كرمنا، وتشرفت بأن أكون رئيس البعثة بناءً على تكليف من الكابتن محمود الخطيب، وبذلنا كل المجهود لإسعاد الجماهير، وكنا محتاجين هذا الشعور بعد فترة من الضغط والإصابات".

وأضاف أن جميع أفراد البعثة في أبوظبي كانوا "على قلب رجل واحد"، مشددًا على أن روح الجماعة والعمل الجاد كانا وراء هذا التتويج المستحق.

 

المدرب الدنماركي سوروب يثبت حضوره

وعن أداء الجهاز الفني بقيادة المدرب ياس توروب، أوضح مرتجي أن بصمته بدأت تظهر بوضوح، قائلًا:"بدأنا نشعر بأداء المدرب الجديد، وهو محبوب جدًا من اللاعبين، ورجل محترم ومهذب، يعمل كثيرًا ويدير الأمور بهدوء وحكمة، وقد ظهر مردوده في البطولة الأخيرة".

وأشار إلى أن هذا الفوز يمثل أول بطولة في عهد مجلس الإدارة الجديد، معربًا عن أمله في أن تكون بداية لمزيد من البطولات المحلية والقارية.

صفقات يناير بيد لجنة التخطيط

وحول انتقالات يناير المقبلة، أكد مرتجي أن الملف بالكامل تحت إدارة لجنة التخطيط بالتنسيق مع المدير الفني، مضيفًا:"اللجنة ستعمل على تدعيم احتياجات الفريق باحترافية، وسننظر إلى المراكز التي تحتاج إلى دعم حقيقي لتقوية صفوف الفريق قبل المرحلة المقبلة".

 

الأهلي يواصل كتابة التاريخ

واختتم مرتجي حديثه بالتأكيد على أن روح الفريق واستقرار الإدارة وراء استمرار الأهلي في منصات التتويج، مشيرًا إلى أن الفوز بالسوبر المصري هو اللقب السادس عشر في تاريخ النادي، مما يعزز موقعه كـ"الأكثر تتويجًا بالبطولة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خالد مرتجى الزمالك لميس الحديدي كأس السوبر الأهلي توروب

مواد متعلقة

توروب يكافئ لاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر على حساب الزمالك

صورة زيزو، حساب الأهلي يحتفل بالتتويج بالسوبر المصري علي الزمالك

لميس الحديدي: الأهلي يعزز ثقافة الفوز والزمالك يبحث عن نفسه

أول تعليق من توروب بعد التتويج بالسوبر المصري أمام الزمالك

الأكثر قراءة

تعليق ناري من عمرو أديب بعد خسارة الزمالك السوبر أمام الأهلي (فيديو)

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم علي سيلتا فيجو 2/3 في الشوط الأول

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

محمد الدماطي: الفوز على الزمالك له مذاق خاص والأهلي يعزز هيمنته بالسوبر

خبيرة طاقة تكشف السر الحقيقي وراء انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

كلاتينبرج يحسم الجدل بشأن إلغاء هدف الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على لاتسيو 0/1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى أعلى المناصب

هل الطلاق بالفرانكو عبر وسائل التواصل يقع؟ عالم أزهري يحسم الجدل

حكم قراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية