خالد مرتجي: كنا بحاجة للفوز على الزمالك والمدرب الجديد محبوب من اللاعبين

18 حجم الخط

أعرب خالد مرتجي، رئيس بعثة النادي الأهلي في الإمارات وأمين صندوق النادي، عن سعادته البالغة بتتويج الأهلي بطلًا لكأس السوبر المصري 2025 بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أُقيمت بدولة الإمارات، مؤكدًا أن هذا الانتصار جاء في وقت كان الفريق في أمسّ الحاجة إليه لاستعادة الثقة وتحفيز اللاعبين والجماهير.

فوز معنوي في توقيت حاسم

وقال مرتجي خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة النهار:"ربنا كرمنا، وتشرفت بأن أكون رئيس البعثة بناءً على تكليف من الكابتن محمود الخطيب، وبذلنا كل المجهود لإسعاد الجماهير، وكنا محتاجين هذا الشعور بعد فترة من الضغط والإصابات".

وأضاف أن جميع أفراد البعثة في أبوظبي كانوا "على قلب رجل واحد"، مشددًا على أن روح الجماعة والعمل الجاد كانا وراء هذا التتويج المستحق.

المدرب الدنماركي سوروب يثبت حضوره

وعن أداء الجهاز الفني بقيادة المدرب ياس توروب، أوضح مرتجي أن بصمته بدأت تظهر بوضوح، قائلًا:"بدأنا نشعر بأداء المدرب الجديد، وهو محبوب جدًا من اللاعبين، ورجل محترم ومهذب، يعمل كثيرًا ويدير الأمور بهدوء وحكمة، وقد ظهر مردوده في البطولة الأخيرة".

وأشار إلى أن هذا الفوز يمثل أول بطولة في عهد مجلس الإدارة الجديد، معربًا عن أمله في أن تكون بداية لمزيد من البطولات المحلية والقارية.

صفقات يناير بيد لجنة التخطيط

وحول انتقالات يناير المقبلة، أكد مرتجي أن الملف بالكامل تحت إدارة لجنة التخطيط بالتنسيق مع المدير الفني، مضيفًا:"اللجنة ستعمل على تدعيم احتياجات الفريق باحترافية، وسننظر إلى المراكز التي تحتاج إلى دعم حقيقي لتقوية صفوف الفريق قبل المرحلة المقبلة".

الأهلي يواصل كتابة التاريخ

واختتم مرتجي حديثه بالتأكيد على أن روح الفريق واستقرار الإدارة وراء استمرار الأهلي في منصات التتويج، مشيرًا إلى أن الفوز بالسوبر المصري هو اللقب السادس عشر في تاريخ النادي، مما يعزز موقعه كـ"الأكثر تتويجًا بالبطولة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.