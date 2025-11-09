بتخفيضات 30% تدشين مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بالقليوبية

18 حجم الخط

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، فعاليات مبادرة "سوق اليوم الواحد" في مدينتي كفر شكر والقناطر الخيرية، مثمنًا الجهود المبذولة من مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، لإطلاق وتنظيم هذه المبادرة التي تهدف إلى دعم المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

بتخفيضات 30% افتتاح مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بالقليوبية

وأكد محافظ القليوبية أن تخفيف الأعباء عن المواطنين ومحدودي الدخل يأتي في صدارة أولويات المحافظة، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم في توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة وتنافسية تصل تخفيضاتها إلى 30%.

وأضاف محافظ القليوبية أسواق اليوم الواحد" تمثل نموذجًا عمليًا لتحقيق العدالة الإجتماعية وضبط الأسواق، مؤكدًا إستمرار الجهود للتوسع في تطبيق التجربة بجميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والإدارات التموينية وأصحاب السلاسل التجارية لضمان التغطية الكاملة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع توفير السلع الأساسية مثل الزيوت، السكر، الأرز، اللحوم، والدواجن بجودة عالية وكميات كافية، إلى جانب المتابعة الدورية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق أهدافها في استقرار الأسواق والأسعار.

