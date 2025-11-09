الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بتخفيضات 30% تدشين مبادرة "أسواق اليوم الواحد" بالقليوبية

افتتاح مبادرة اسواق
افتتاح مبادرة اسواق اليوم الواحد، فيتو
18 حجم الخط

تابع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، فعاليات  مبادرة "سوق اليوم الواحد" في مدينتي كفر شكر والقناطر الخيرية، مثمنًا الجهود المبذولة من مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، لإطلاق وتنظيم هذه المبادرة التي تهدف إلى دعم المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

شاب يسرق كهرباء من الشارع لاصطياد الأسماك في القليوبية

انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية على مستوى القليوبية

 

بتخفيضات 30% افتتاح مبادرة  "أسواق اليوم الواحد" بالقليوبية 

 

وأكد محافظ القليوبية أن تخفيف الأعباء عن المواطنين ومحدودي الدخل يأتي في صدارة أولويات المحافظة، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم  في توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مخفضة وتنافسية تصل تخفيضاتها إلى 30%.

وأضاف محافظ القليوبية أسواق اليوم الواحد" تمثل نموذجًا عمليًا لتحقيق العدالة الإجتماعية وضبط الأسواق، مؤكدًا إستمرار الجهود للتوسع في تطبيق التجربة بجميع مدن ومراكز وأحياء المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والإدارات التموينية وأصحاب السلاسل التجارية لضمان التغطية الكاملة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع توفير السلع الأساسية مثل الزيوت، السكر، الأرز، اللحوم، والدواجن بجودة عالية وكميات كافية، إلى جانب المتابعة الدورية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق أهدافها في استقرار الأسواق والأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية أيمن عطية محافظ القليوبية مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

شاب يسرق كهرباء من الشارع لاصطياد الأسماك في القليوبية

فائز بقرعة الحج من القليوبية: دعوت ربي ثلاثا فاستجاب لي في الرابعة (فيديو)

المشدد 15 عاما لسائق وتغريمه 200 ألف جنيه للاتجار بالمخدرات في القليوبية

الأكثر قراءة

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

عضو فرقة إسماعيل الليثي يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد الجراحة ويوجه رسالة للجمهور

شاهد، مراسم تتويج الأهلي ببطولة السوبر المصري

زيزو رجل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

زيزو يتجاهل مصافحة نائب رئيس الزمالك لحظة تسلم ميداليات بطل السوبر (فيديو)

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

شاهد، احتفالات لاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر علي حساب الزمالك

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن

حكم إجبار الزوجة على الإجهاض، مفتي الجمهورية يوضح

هل يجوز الحلف بـ "وحياتك" أو "ورحمة أمك"؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية