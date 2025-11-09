الأحد 09 نوفمبر 2025
رياضة

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة لاتسيو في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان
أعلن كريستيان كيفو مدرب فريق إنتر ميلان عن تشكيل فريقه لمواجهة لاتسيو، مساء اليوم الأحد، على ملعب جوزيبي مياتزا، في الدوري الإيطالي.

 

تشكيل إنتر ميلان ضد لاتسيو 

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، بيتار سوتشيتش، هاكان تشالهان، نيكولو باريلا، دينزل دومفريس.

خط الهجوم: أنجي يوان بوني، لاوتارو مارتينيز.

 

روما يفوز على أودينيزي ويتصدر الدوري الإيطالي 

حقق فريق روما فوزا مستحقا على حساب أودينيزي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي إنتهى قبل قليل، ضمن مواجهات الجولة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو” 

أحرز هدفي الفوز لفريق العاصمة كل من لورينزو بيليجريني في الدقيقة 42، وزكي تشيليك في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

الجيالوروسي رفع بفوزه رصيده إلى 24 نقطة وضعته في صدارة جدول الدوري الإيطالي وبفارق نقطتين عن ميلان ونابولي أقرب منافسيه.

الجريدة الرسمية