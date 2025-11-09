شاهد، كيف استعدت الوادي الجديد لانتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

تشهد محافظة الوادي الجديد، استعدادات مكثفة لانطلاق انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر 2025، والتأكد من الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باستقبال الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، مع تنسيق كامل بين الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء منظمة وآمنة، تليق بأهمية هذا الحدث الوطني.

وأكدت المحافظة؛ أن فرق العمل الميدانية كثّفت المرور على مقار اللجان الانتخابية لمراجعة جاهزيتها من حيث النظافة العامة، وكفاءة المرافق، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، وسلامة دورات المياه، وتنظيم أماكن انتظار المواطنين، بما يضمن بيئة مناسبة وآمنة لاستقبال الناخبين.

وتتابع غرفة التحكم والسيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، جهود الأجهزة التنفيذية في تجهيز ومراجعة المقار، إلى جانب الجولات الميدانية المستمرة للتأكد من توفير كافة الاحتياجات داخل المقار.

كما تم التنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الأمن لتأمين مقار اللجان ومحيطها، وضمان السيولة المرورية، مع تواجد سيارات الإسعاف والحماية المدنية بالقرب من المقرات، تنفيذًا لخطة الطوارئ الموضوعة لتأمين العملية الانتخابية.

ومن جانبه شدد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على أهمية توفير بيئة مناسبة تُيسر مشاركة المواطنين وتضمن سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة تعكس الصورة الحضارية للمحافظة.

وشدد محافظ الوادي الجديد، على التزام القيادات التنفيذية بالحياد التام تجاه جميع المرشحين والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وتجهيز مقار اللجان الانتخابية وتوفير كافة الاحتياجات اللوجيستية اللازمة داخل وخارج اللجان؛ لضمان سير العملية الانتخابية بيسر وانتظام، وخروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة.

ومن جانبه أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الاستعداد والجاهزية بالمدارس مقار اللجان الانتخابية فى جميع الإدارات التعليمية، لإستقبال السادة الناخبين؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإدارة الاتصال السياسى بالمديرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.