جامعة الأزهر بالمنصورة تناقش دمج ذوي الهمم في المجتمع وسوق العمل

18 حجم الخط

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالمنصورة ندوة تثقيفية بعنوان "دمج ذوي الهمم في الحياة المجتمعية وسوق العمل"، وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الهمم في مختلف مجالات الحياة.

دمج ذوي الهمم في الحياة المجتمعية وسوق العمل"

وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

حضر الندوة الدكتور نبيل زاهر عميد كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة، الذي رحب بـ الدكتورة هالة عبد الرازق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية والوفد المرافق لها، مشيدًا بجهود الوزارة في دعم وتمكين ذوي الهمم.

كما شارك في الفعاليات ليلى حسن عبد العزيز مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالدقهلية، والأستاذ الدكتور أحمد سلامة أبو الفتوح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إلى جانب عدد من طلاب الكلية وطلاب من ذوي الهمم وأسرهم.

ومن ضمن الحضور أيضًا فكري المناوي منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الأزهر بالمنصورة، والذي كان له دور بارز في تنظيم اللقاء وتنسيق التعاون بين الوزارة والجامعة.

اهتمامًا خاصًا بملف ذوي الهمم

وخلال الندوة، أكدت الدكتورة هالة عبد الرازق جودة أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمامًا خاصًا بملف ذوي الهمم، وتسعى من خلال برامجها ومبادراتها إلى تمكينهم ودمجهم في سوق العمل، مشيرةً إلى أن التعاون مع الجامعات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي يسهم في دعم الطلاب وتقديم الخدمات الاجتماعية والتوعوية التي تعزز قدراتهم وتكفل لهم حياة كريمة.

تسليم عدد من الطلاب المكفوفين من ذوي الهمم "العصا البيضاء

كما تم خلال الندوة تسليم عدد من الطلاب المكفوفين من ذوي الهمم "العصا البيضاء" دعمًا لاستقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وفي ختام الفعالية، تم تكريم الدكتورة هالة عبد الرازق جودة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وليلى حسن عبد العزيز تقديرًا لجهودهما المتميزة في دعم قضايا ذوي الهمم وتعزيز الشراكة بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.