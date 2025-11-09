تفاصيل تنفيذ شقق سكن مصر بالشروق

18 حجم الخط

كشف المهندس بسام محمد فضل – رئيس جهاز مدينة الشروق تفاصيل ومعدلات تنفيذ شقق سكن مصر بالمدينة.

وأوضح أنه جار تنفيذ 2736 وحدة والوحدات المنفذة حتى الآن 2520 وحدة ومساحة الوحدة بمتوسط 130 متر مربع.

وقام رئيس الجهاز برفقة المهندس حسين الأحمدي – نائب رئيس الجهاز والمشرف العام على إدارة الإسكان – بجولة ميدانية لمتابعة استكمال بناء 9 عمارات ضمن بالمشروع وذلك للوقوف على نسب الإنجاز وسير العمل على أرض الواقع.

وتابع رئيس الجهاز أعمال التشطيب الداخلية للشقق خطوة بخطوة، حيث اطمأن على جودة المواد المستخدمة وطرق التنفيذ، مؤكدًا على ضرورة مراعاة الدقة والالتزام بأعلى معايير التشطيب في كل وحدة سكنية، لضمان تقديم وحدات جاهزة للسكن بمعايير راقية ومتكاملة.

أوضح المهندس بسام محمد فضل أن مشروع سكن مصر يُعد نموذجًا مميزًا للإسكان حيث يتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية للمشروع لضمان سرعة الإنجاز دون الإخلال بمعايير الجودة.

وأكد المهندس حسين الأحمدي أن العمل مستمر ليلًا ونهارًا لتسريع الإنجاز والانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، مشيرًا إلى أن فرق العمل تتابع معدلات التنفيذ اليومية لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن جهاز مدينة الشروق يعمل بكامل طاقته لتنفيذ المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين، مؤكدًا أن مشروع سكن مصر يمثل أحد أهم المشروعات التي تساهم في توفير سكن مناسب للمواطنين، معربًا عن ثقته في استكمال المشروع وتسليمه في الموعد المحدد وبأعلى معايير الجودة والدقة في التشطيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.