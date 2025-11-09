الأحد 09 نوفمبر 2025
الأنبا رافائيل يتابع لجان الخدمات في كنائس وسط القاهرة

الأنبا رافائيل
الأنبا رافائيل
عقد نيافة الأنبا رافائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، اجتماعًا بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا المعمدان بباب اللوق، مع مسؤولي لجان خدمات المراحل على مستوى كنائس وسط القاهرة، كما اجتمع نيافته بمسؤولي وخدام المراكز المتخصصة بالقطاع.

واستعرض الحاضرون خلال اللقاء أنشطة العام الماضي، والرؤية والخطط الموضوعة للعام الحالي والخطط المستقبلية.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن مبادرة لوزان لخدمة الكرازة 

 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من أعضاء مبادرة لوزان، برفقة نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والرئيس المشارك للمبادرة عن العائلة الأرثوذكسية وذلك في ختام مؤتمرهم الدولي الثالث عشر الذي عقد بمركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وهي المرة الثانية التي تستضيف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المؤتمر السنوي للمبادرة، حيث سبق لها استضافته عام ٢٠١٩.

تناول المؤتمر الثالث عشر التراث الغني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مجمع نيقية، وتقاليدها الرهبانية التي لا تزال حية حتى اليوم.

وتأسست مبادرة لوزان عام ٢٠١٢، وتضم أرثوذكس وإنجيليين للخدمة في مجال الكرازة من جميع أنحاء العالم.

البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذارء في أكتوبر

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، صلوات قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار مرقس بمدينة ٦ أكتوبر.

شارك في صلوات تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار مرقس بمدينة ٦ أكتوبر، عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

