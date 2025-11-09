شاهد، حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

18 حجم الخط

انطلق حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والمقام حاليا على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويشهد الحفل طابعا مميزا يعبر عن الحضارة المصرية العريقة، حيث يتزين الملعب بمجسمات للأهرامات ورموز فرعونية تجسد التاريخ المصري القديم، بجانب بعض الفقرات الفنية.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

وتنقل قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية ودبي المباراة الليلة.

ويبحث ييس توروب مدرب الأهلي الجديد عن أول بطولة له مع الفريق بعد تولي القيادة الفنية مؤخرا حيث يستهدف الدنماركي قيادة الأحمر لحصد أول لقب هذا الموسم.

ويرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء في مواجهة الغد أمام الزمالك.

الزمالك يبحث عن العودة

على الجانب الآخر، يخوض فريق نادي الزمالك اختبارا جديدا من اختبارات الكبرياء عندما يواجه غريمه التقليدي الأهلي اليوم الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري، في مباراة يبحث فيها الفارس الأبيض عن تتويج يعيد التأكيد على عودته القوية هذا الموسم.

ويدخل الزمالك اللقاء بروح مرتفعة بعد الأداء المميز أمام بيراميدز في نصف النهائي، حيث ظهر الفريق بشخصية جماعية جديدة وثقة واضحة في اختيارات الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، الذي نجح في إعادة الانضباط التكتيكي والروح القتالية داخل الفريق. ويعوّل الزمالك بشكل كبير على صلابة دفاعه، وانطلاقات أجنحته، وحيوية خط الوسط الذي يُعد مفتاح التفوق في مواجهة بهذا الحجم.

ويرتدي الزمالك زيه التقليدي بالقميص الأبيض والشورت الأسود، بينما يظهر حارس مرماه بالقميص البرتقالي.

ويعلم لاعبو الزمالك أن النهائي لا يُلعب بل يُنتزع، لذلك يركز الفريق على استغلال أنصاف الفرص، واللعب الهادئ تحت الضغط، والمحافظة على التركيز طوال الـ90 دقيقة، مع الاستعداد لاحتمالية اللجوء لشوطين إضافيين وإجراء التبديل السادس.

الفارس الأبيض يدخل المباراة بشعار واحد القتال حتى النهاية من أجل إسعاد الجماهير والعودة بالكأس إلى ميت عقبة.

