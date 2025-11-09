الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شاهد، حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

حفل نهائي كأس السوبر
حفل نهائي كأس السوبر المصري
18 حجم الخط

انطلق حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والمقام حاليا على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويشهد الحفل طابعا مميزا يعبر عن الحضارة المصرية العريقة، حيث يتزين الملعب بمجسمات للأهرامات ورموز فرعونية تجسد التاريخ المصري القديم، بجانب بعض الفقرات الفنية. 

 

 

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

 

وتنقل قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية ودبي المباراة الليلة.

ويبحث ييس توروب مدرب الأهلي الجديد عن أول بطولة له مع الفريق بعد تولي القيادة الفنية مؤخرا حيث يستهدف الدنماركي قيادة الأحمر لحصد أول لقب هذا الموسم. 

ويرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء في مواجهة الغد أمام الزمالك.

الزمالك يبحث عن العودة 

على الجانب الآخر، يخوض فريق نادي الزمالك اختبارا جديدا من اختبارات الكبرياء عندما يواجه غريمه التقليدي الأهلي اليوم الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري، في مباراة يبحث فيها الفارس الأبيض عن تتويج يعيد التأكيد على عودته القوية هذا الموسم.

ويدخل الزمالك اللقاء بروح مرتفعة بعد الأداء المميز أمام بيراميدز في نصف النهائي، حيث ظهر الفريق بشخصية جماعية جديدة وثقة واضحة في اختيارات الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف، الذي نجح في إعادة الانضباط التكتيكي والروح القتالية داخل الفريق. ويعوّل الزمالك بشكل كبير على صلابة دفاعه، وانطلاقات أجنحته، وحيوية خط الوسط الذي يُعد مفتاح التفوق في مواجهة بهذا الحجم.

ويرتدي الزمالك زيه التقليدي بالقميص الأبيض والشورت الأسود، بينما يظهر حارس مرماه بالقميص البرتقالي. 

ويعلم لاعبو الزمالك أن النهائي لا يُلعب بل يُنتزع، لذلك يركز الفريق على استغلال أنصاف الفرص، واللعب الهادئ تحت الضغط، والمحافظة على التركيز طوال الـ90 دقيقة، مع الاستعداد لاحتمالية اللجوء لشوطين إضافيين وإجراء التبديل السادس.

الفارس الأبيض يدخل المباراة بشعار واحد القتال حتى النهاية من أجل إسعاد الجماهير والعودة بالكأس إلى ميت عقبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الأهلي الأهلى والزمالك نهائي كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري

مواد متعلقة

الأرجنتين تكتسح فيجي بسباعية في كأس العالم للناشئين

تونس تخسر أمام بلجيكا بثنائية في كأس العالم للناشئين

سيراميكا يتوج ببرونزية السوبر المصري بعد إسقاط بيراميدز بثنائية

بن رمضان وشريف الأبرز، بدلاء الأهلي أمام الزمالك في نهائي السوبر

شاهد، غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي السوبر

السوبر المصري، بلحاج يضيف الهدف الثاني لسيراميكا أمام بيراميدز

السوبر المصري، بيراميدز وسيراميكا يتعادلان 1ـ1 في شوط أول مثير

السوبر المصري، زيكو يسجل هدف التعادل لـ بيراميدز أمام سيراميكا

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بعد مرور 30 دقيقة

اسيست زيزو، أشرف بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك

بولونيا يفوز على نابولي بثنائية في الدوري الإيطالي

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

شاهد، حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

منتخب المغرب يحقق أكبر فوز في تاريخ مونديال الناشئين ويحطم رقم إسبانيا

منتخب المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة 0/16 في كأس العالم للناشئين

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار بعد صفقة علم الروم

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الحرم المكي وما مكانته وفضائله التي ميزه الله بها عن سائر بقاع الأرض

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

المزيد
الجريدة الرسمية