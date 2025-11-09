الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يلتقي رئيس مجلس الشيوخ (صور)

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة يلتقي رئيس مجلس الشيوخ
أجرى المستشار الدكتورحسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، زيارة رسمية  للمستشارعصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس.

 

وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة له بمناسبة فوزه بثقة  أعضاء المجلس، وانتخابه لرئاسة مجلس الشيوخ للفصل التشريعي الجديد، لمدة خمس سنوات قادمة.

وحضر اللقاء من جانب مجلس الشيوخ، المستشار الدكتور أحمد الغنام، أمين عام المجلس.

كما رافق رئيس هيئة قضايا الدولة خلال الزيارة وفد رفيع المستوى من قيادات الهيئة، وهم:

 المستشارة مشيرة محمد، نائب رئيس الهيئة، عضو المجلس الأعلى للهيئة

المستشار شريف زوين، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة شئون الأعضاء.

 المستشار أحمد خليل، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة الأبنية والتعاقدات.

المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولى والثقافى.

 المستشار محمد عامر، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة شئون المقرات.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون بين هيئة قضايا الدولة ومجلس الشيوخ، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسيرة العمل الوطني.

 

وقد أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن خالص التهنئة  له، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهامه، ولمجلس الشيوخ دوام التقدم والرقى تحت قيادته.

 

وفى ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية اعتزازًا وتقديرًا.

