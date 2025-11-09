التموين تبحث مع القومية لسلامة الغذاء آليات الرقابة على الأسواق استعدادا لرمضان

18 حجم الخط

بدأت وزارة التموين بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، سلسلة اجتماعات مع الجهات والهيئات المعنية لضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ولا سيما السلع الأساسية ومنها الزيوت.

واجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لبحث تعزيز التعاون في الرقابة على الأسواق.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق أهمية متابعة آليات التنسيق والتعاون بين الوزارة وهيئة سلامة الغذاء لضمان الرقابة الفعّالة على الأسواق، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة، بالإضافة إلى بحث مستجدات وضع منظومة الزيوت والرقابة عليها بما يضمن توفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وفق مبادرات الحكومة.

وشدد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية لضمان حماية المستهلك، وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية، مشددًا على متابعة الأسواق بصفة مستمرة لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية والغذائية.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار التنسيق الدوري بين الوزارة وهيئة سلامة الغذاء لمراجعة الأسواق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات لضمان حقوق المواطنين وحماية المستهلك.

