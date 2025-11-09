التموين: طرح الزيوت الحرة بأسعار مخفضة في فروع سلسلة هايبر وان

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح الزيوت الحرة من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة داخل فروع سلسلة هايبر وان، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأكدت وزارة التموين أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، فضلا عن أهمية التعاون مع القطاع الخاص لضبط الأسواق، وتم الاتفاق على طرح زيت الطعام "زمزم" المُنتج بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وزيت "توب فاليو" بفروع سلسلة هايبر وان الأربعة (فرع السويس، فرع الإسكندرية، فرع الشيخ زايد، فرع العاشر من رمضان) بأسعار مخفضة، حيث سيتم طرح عبوة 700 مللي زيت خليط بمبلغ 46.60 جنيهًا، بدءًا من اليوم الأحد الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ بجميع فروع هايبر وان ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

ومن جانبه أكد ممثل سلسلة هايبر وان التجارية أهمية التعاون مع وزارة التموين، واستمرار التعاون بين سلسة هايبر وان والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف طرح الزيوت بأسعار مخفضة، بالتزامن مع استمرار مبادرة خفض الأسعار.

وأشار الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى أن الشركة القابضة ستقوم بتوفير وتدبير كميات من الزيوت الحرة وطرحها بمنافذ هايبر وان بالإضافة إلى ما يتم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية.

