خارج الحدود

ديوان نتنياهو: قواتنا تسلمت من الصليب الأحمر جثة مختطف وهي الآن في طريقها لإسرائيل

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: “قواتنا تسلمت من الصليب الأحمر جثة مختطف في غزة وهي الآن في طريقها إلى إسرائيل”.

جثة الضابط الأسير هدار جولدن

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو زعم في جلسة الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد: إنه من المفترض أن نتسلم جثة النقيب هدار جولدن بعد ظهر اليوم.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن حركة حماس تؤجل إعادة جثة هدار جولدن للتفاوض حول عناصرها المحاصرين.

وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، مساء أمس السبت، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يصل إلى منزل عائلة الضابط الأسير هدار جولدن.

انتشال جثة الضابط في جيش الاحتلال "هدار جولدن"

وأكد مصدر قيادي في كتائب القسام، أمس السبت، انتشال جثة الضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي "هدار جولدن" من مدينة رفح الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر من حماس انتشلوا جثة الضابط جولدن المختطف في قطاع غزة منذ العام 2014، كما انتشلت جثث عدد من مسلحي حماس من داخل نفق في مدينة رفح الفلسطينية أقصى جنوب قطاع غزة.

اختطاف هدار جولدن في عام 2014

واختطفت حماس هدار جولدن من منطقة شرق مدينة رفح الفلسطينية، خلال الحرب على غزة عام 2014، وأعلنت دولة الاحتلال مقتله حينها.

