اقتصاد

خبيرة تكشف أسباب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 50 مليار دولار

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى، كشف البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، عن صافى احتياطيات النقد الأجنبي والتي ارتفعت إلى 50.071 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخه فى نهاية شهر أكتوبر 2025، حيث يسجل معدل تحويلات المصريين العاملين بالخارج معدلا شهريًا قدره 3 مليارات دولار، بإجمالى سنوى 36.5 مليار دولار وهو من أهم مصادر النقد الأجنبى لمصر. 

اقرا التالى: البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ50 مليار دولار لأول مرة فى تاريخه

 

<span style=
رئيس البنك المركزى المصرى


إيرادات القطاع السياحى نحو 17 مليار دولار بنهاية 2025

 ومن جانبها قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة الاقتصاد: من المتوقع أن تسجل إيرادات القطاع السياحى نحو 17 مليار دولار بنهاية 2025، وهو مستوى قياسى وداعم لموارد مصر للدولارية، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى 50 مليار دولار بنهاية 2025.

كما يعد ارتفاع أرصدة احتياطى النقد الأجنبى إلى أكثر من 50 مليار دولار من أهم المؤشرات الاقتصادية التى تدعم استقرار منظومة سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

ماجى سليم - فيتو 
ماجى سليم - فيتو 


صفقة تطوير منطقة علم الروم

 وتابعت ماجى سليم خبيرة الاقتصاد قائلة: من المتوقع أن تصل قيمة صفقة تطوير منطقة علم الروم والتى تم توقيعها مع الجانب القطرى، إلى 3.5 مليار دولار قبل نهاية 2025 وهى من أهم دعائم النقد الأجنبى.
 

العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر 

وأضافت سليم أن العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

<span style=
البنك المركزى المصرى


 

 توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية

كما تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
 

الاحتياطيات الأجنبية الاحتياطيات الأحتياطي الأجنبي صافي الاحتياطيات الأجنبية مصادر النقد الأجنبي منطقة علم الروم البنك المركزى

