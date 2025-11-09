الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه بالمركزي المصرى

العملات العربية والاجنبية،
العملات العربية والاجنبية، فيتو
18 حجم الخط

أسعار العملات في البنك المركزي ، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره موقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي 

سعر الشراء 47.28 جنيه. 

سعر البيع 47.48 جنيه. 

سعر الدولار
الدولار، فيتو

سعر اليورو في البنك المركزي 

سعر الشراء 54.45 جنيه.  

سعر البيع 54.62 جنيه. 

سعر اليورو
اليورو، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 

سعر الشراء 61.83 جنيه.

سعر البيع 62 جنيه. 

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.60 جنيه. 

سعر البيع 12.64 جنيه. 

 

 

سعر الريال السعودي
الريال السعودي، فيتو

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.87 جنيه. 

سعر البيع 12.91  جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى 

سعر الشراء 153.92 جنيه.

سعر البيع 154.42 جنيه.

الدينار الكويتى 
الدينار الكويتى، فيتو 

 

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة. 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات، على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار العملات العربية والأجنبية اسعار العملات فى البنك المركزى اسعار العملات العربية أسعار العملات في البنك اسعار العملات العملات العربية والأجنبية العملات في البنك المركزي العملات العربية العملات مقابل الجنيه العملات مقابل الجنيه المصري سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي سعر الجنيه الاسترلينى سعر الدولار في البنك

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

سعر جرام الذهب صباح اليوم فى مصر

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4570 جنيها

انخفاض في أسعار الجنيهات الذهب بالصاغة اليوم السبت

رسميا، أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه بالمركزي اليوم السبت

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

مؤشر الذهب يواصل الصعود عالميا، الأوقية وصلت لــ 4 آلاف دولار

الجنيه الذهب يستقر خلال منتصف تعاملات اليوم السبت بالصاغة

الأكثر قراءة

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ ثلاثة أطفال أشقاء تركتهم أمهم في الشارع بالزقازيق

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأحد 9-11-2025

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي 7 جنيهات والبوري 18 وانخفاض كبير في الماكريل

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في الليجا والقناة الناقلة

الجنيه السوداني يستقر أمام الدولار في بنك السودان المركزي

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية