إحالة سائق للمحاكمة لاحتجازه شخصا وإجباره على ارتداء ملابس نسائية

أمرت نيابة الجيزة بإحالة سائق للمحاكمة الجنائية لاتهامه باحتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره، بسبب خلاف بينهما في منشأة القناطر.

تعرض شاب للاحتجاز بالجيزة

كانت البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شاب للاحتجاز، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره بهاتف محمول. 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين أنه سائق.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، لخلاف مع المجني عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

