حفظ التحقيقات في مصرع طفل غرقا بحمام سباحة بمنشأة القناطر

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه عقب سقوطه داخل حمام سباحة خاص بفيلا بمنشأة القناطر بالجيزة، حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأمرت بحفظ التحقيقات.

بغرق طفل عامين داخل حمام سباحة خاص

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بغرق طفل عامين داخل حمام سباحة خاص بفيلا يعمل والده كحارس لها عقب اختلال توازنه وسقوطه بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، التي استمعت لأقوال أسرة الطفل المتوفى لم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته.

