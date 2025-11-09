الأحد 09 نوفمبر 2025
حوادث

إحالة مالك كيان تعليمي بدون ترخيص بالعمرانية للمحاكمة

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو
 أمرت نيابة الجيزة بإحالة مالك كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة للمحاكمة، بتهمة النصب على المواطنين. 

ضبط مالك كيان تعليمي وهمي بالجيزة 

 وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد كشفت قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين، راغبى الحصول على شهادات فى عدد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، مقابل مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المشار إليه، وضبط المدير المسئول وبحوزته (شهادات لعدد من المجالات منسوب صدورها للكيان).

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

