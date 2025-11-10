هل يوجد خط ساخن مخصص لعملاء فيزا الشركات في بنك مصر؟

18 حجم الخط

يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن وجود خط خاص للاتصال والاستفسار عن تفاصيل فيزا الشركات للعملاء.

كشف مسؤولو بنك مصر أنه بالفعل مخصص خط ساخن لعملاء الشركات عند اتصالهم بمركز الاتصال بنك مصر 19888.

وتشمل قائمة مزايا فيزا الشركات للعملاء في بنك مصر ما يلي:

بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الإنترنت.

تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

طباعة اسم حامل البطاقة وكذلك اسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

ومن جانب آخر يتسائل العديد من عملاء بنك مصر حول الحالة التي يسمح فيها بتطبيق غرامة على حسابات التوفير في الفروع.

ويقدم بنك مصر خدمات عديدة لعملائه ومنها إرسال الأموال وتحويلها واستلامها عبر فروع البنك المتنوعة.

ومن جانب آخر حدد بنك مصر أنه يتم فرض غرامة في حالة أن الرصيد أقل من 1500 جم في حساب التوفير للعملاء.

وجاء ذلك توضيحا على أسئلة عملاء البنك حول الحد الأدنى الواجب تواجده في حساب التوفير لعدم فرض أي غرامات عليهم.

تفاصيل حساب توفير المنجز من بنك مصر

يقدم بنك مصر العديد من الخدمات المصرفية في المعاملات الإسلامية، ومنها حساب توفير المنجز.

ويحرص بنك مصر على تقديم كافة الخدمات المصرفية لعملائه، بما يتناسب مع توجهات وأفكار هؤلاء العملاء.

تفاصيل حساب توفير المنجز

وتستعرض “فيتو” خلال السطور القادمة تفاصيل حساب توفير المنجز من بنك مصر.

حساب توفير المنجز

حساب توفير "المنجز" من بنك مصر هو طريقة ميسرة للحصول على معدل عائد تنافسى للعميل على أمواله مع إجراء معاملاته المصرفية اليومية والحصول على جميع احتياجاته البنكية الأساسية، وذلك وفقا للضوابط الشرعية الإسلامية.

يتم فتح الحساب مجانًا، وبحد أدنى رصيد 100 جنيه مصري.

الحصول على عائد مميز يصرف بشكل شهري.

إعفاء من المصاريف الدورية المطبقة على الحساب خلال العام الأول، مع إعفائك من 50% من المصاريف بدءًا من العام الثاني.

إصدار بطاقة خصم فوري للسنة الأولى مجانًا مع إعفائك من 50% من مصاريف التجديد المعلنة بدءًا من العام الثاني.

