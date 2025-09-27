السبت 27 سبتمبر 2025
اقتصاد

مزايا فيزا الشركات في بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

يتساءل الكثير من عملاء الشركات حول المزايا التي يقدمها بنك مصر في خدمات فيزا الشركات.

وأوضح بنك مصر أن مميزات بطاقة فيزا الخصم للشركات تشمل ما يلي في فروع بنك مصر:

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر 

-بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الانترنت.

-تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

-طباعة اسم حامل البطاقة وكذلك أسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

 -خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888.

على جانب آخر تشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية.

ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر 

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف الي في مصر

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة

4- أسهل طريقة تدفع بها

5- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك

7- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

9-اشتراكات النقابات والأندية

10- تذاكر الطيران

11- فوري باي والشراء من خلال الـ  QR Code

12- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الـ NFC:-

التحول الرقمي في البنوك 

ويحرص بنك مصر دوما علي تعزيز وتطوير الخدمات التي يقدمها لعملائه لاسيما فيما يخص التحول الرقمي والشمول المالي تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي في ذلك الإطار.

