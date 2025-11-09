بسبب تريللا، سقوط إشارة مرور يوقف حركة المرور بطريق مطار النزهة بالإسكندرية (صور)

18 حجم الخط

شهد الطريق السريع "مطار النزهة" في شرق الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، توقف الحركة المرورية، بعد اصطدام سيارة نقل ثقيل "تريللا" بإشارة مرور مزودة بحاجز معدني لتحديد الارتفاعات، ما أسفر عن تحطمها وإرباك حركة المرور، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بطريق مطار النزهة السريع قبل مطلع كوبري سموحة وتوقف حركة المرور اتجاه أبيس.



وانتقل ضباط الشرطة والمرور إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة اصطدام سيارة نقل ثقيل "تريلا" رقم "س وب 3972" محملة بحواجز خرسانية بإشارة مرور وحاجز معدني لتحديد الارتفاعات، ما أدى إلى تحطمه وسقوطه فوقها، دون إصابات.

تسبب الحادث في تلفيات بالسيارة وإعاقة حركة المرور بالطريق المشار إليه "اتجاه أبيس"، فيما دفع الحي والمرور بـ "لودر" لرفع الحاجز المدني وإشارة المرور واللوحات الإرشادية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

