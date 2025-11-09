الأحد 09 نوفمبر 2025
رياضة

مجموعة مصر تتصدر أكبر النتائج في مونديال الناشئين 2025

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين


كأس العالم للناشئين، شهد مونديال الناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما المقام في قطر تحقيق عدد من النتائج الكبيرة بعد إقامة 48 مباراة قبل انطلاق مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتتصدر مجموعة مصر تحقيق أكبر نتيجة بعدما فاز إنجلترا على هايتي 8-1 بالجولة الثانية.

وجاءت أكبر النتائج بدور المجموعات قبل الجولة الثالثة والأخيرة كالتالي..

أكبر نتائج في مونديال الناشئين 2025

 
إنجلترا 8-1 هايتي
فيجي 0-7 بلجيكا
البرازيل 7-0 الهندوراس
كاليدونيا الجديدة 1-6 البرتغال 
طاجيكستان 1-6 جمهورية التشيك 
تونس 6-0 فيجي 
البرتغال 6-0 المغرب
زامبيا 5-2 الهندوراس 
كوريا الشمالية 5-0 السلفادور 
ساحل العاج 1-4 سويسرا 
هايتي 1-4 مصر 
بنما 1-4 أيرلندا 
بوليفيا 0-4 إيطاليا 
البرازيل 4-0 إندونيسيا 
 

 

نتائج الجولة الأولى لبطولة كأس العالم للناشئين 


جنوب أفريقيا  3-1 بوليفيا 
كوستاريكا 1-1 الإمارات
السنغال 0-0  كرواتيا
اليابان 2-0 المغرب
الأرجنتين 3-2 بلجيكا 
كاليدونيا الجديدة 1-6 البرتغال 
قطر 0-1 إيطاليا 
تونس 6-0 فيجي 
ساحل العاج 1-4 سويسرا 
البرازيل 7-0 الهندوراس 
المكسيك 1-2 كوريا الجنوبية 
هايتي 1-4 مصر 
ألمانيا 1-1 كولومبيا 
إنجلترا 0-3 فنزويلا
كوريا الشمالية 5-0 السلفادور 
إندونيسيا 1-3 زامبيا 
طاجيكستان 1-6 جمهورية التشيك 
بنما 1-4 أيرلندا 
باراجواي 1-2 أوزبكستان
النمسا 1-0 السعودية 
مالي 3-0 نيو زيلندا
الولايات المتحدة 1-0 بوركينا فاسو 
كندا 2-1 أوغندا 
فرنسا 2-0 تشيلي

نتائج الجولة الثانية لبطولة كأس العالم للناشئين 


بوليفيا 0-4 إيطاليا 
البرتغال 6-0 المغرب
اليابان 0-0 كاليدونيا الجديدة 
الأرجنتين 1-0 تونس 
فيجي 0-7 بلجيكا
الإمارات 0-3 كرواتيا 
قطر 1-1 جنوب أفريقيا 
السنغال 1-0 كوستاريكا 
إنجلترا 8-1 هايتي
السلفادور 0-0 كولومبيا 
ألمانيا 1-1 كوريا الشمالية 
مصر 1-1 فنزويلا 
المكسيك 1-0 ساحل العاج
سويسرا 0-0 كوريا الجنوبية 
البرازيل 4-0 إندونيسيا 
زامبيا 5-2 الهندوراس 
جمهورية التشيك 1-2 بوركينا فاسو
أوغندا 1-1 تشيلي
مالي 0-3 النمسا 
فرنسا 0-0 كندا 
الولايات المتحدة 2-1 طاجيكستان 
باراجواي 2-1 بنما
أيرلندا 2-1 أوزبكستان
السعودية 3-2 نيو زيلندا
 

