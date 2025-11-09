18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر لتحديد باقي المتأهلين إلى دور الـ 32 من المسابقة.

وحجزت 8 منتخبات تذكرة التأهل رسميا إلى دور الـ 32 في مونديال الناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما قطر 2025 بعد الجولة الثانية، وقبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة حتى 27 نوفمبر الجاري، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ 32 في مونديال الناشئين قبل الجولة الأخيرة



1- إيطاليا

2- البرتغال

3- الأرجنتين

4- البرازيل

5- زامبيا

6- الولايات المتحدة

7- إيرلندا

8- النمسا

مواعيد الجولة الثالثة لبطولة كأس العالم للناشئين



الأحد 9 نوفمبر 2025

فيجي ضد الأرجنتين – 2:30 مساءً

بلجيكا ضد تونس – 2:30 مساءً

المغرب ضد كاليدونيا الجديدة – 3:30 مساءً

البرتغال ضد اليابان – 3:30 مساءً

الإمارات ضد السنغال – 4:45 مساءً

كرواتيا ضد كوستاريكا – 4:45 مساءً

إيطاليا ضد جنوب أفريقيا – 5:45 مساءً

بوليفيا ضد قطر – 5:45 مساءً

الاثنين 10 نوفمبر 2025

كوريا الجنوبية ضد ساحل العاج – 2:30 مساءً

سويسرا ضد المكسيك – 2:30 مساءً

السلفادور ضد ألمانيا – 3:30 مساءً

كولومبيا ضد كوريا الشمالية – 3:30 مساءً

زامبيا ضد البرازيل – 4:45 مساءً

الهندوراس ضد إندونيسيا – 4:45 مساءً

فنزويلا ضد هايتي – 5:45 مساءً

مصر ضد إنجلترا – 5:45 مساءً

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

تشيلي ضد كندا – 2:30 مساءً

أوغندا ضد فرنسا – 2:30 مساءً

أوزبكستان ضد بنما – 3:30 مساءً

آيرلندا ضد باراجواي – 3:30 مساءً

جمهورية التشيك ضد الولايات المتحدة – 4:45 مساءً

بوركينا فاسو ضد طاجيكستان – 4:45 مساءً

نيو زيلندا ضد النمسا – 5:45 مساءً

السعودية ضد مالي – 5:45 مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.