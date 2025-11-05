الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الوادي الجديد يطلق مبادرة"لحمة هنية" لتخفيف العبء عن المواطنين

شعار المبادرة، فيتو
شعار المبادرة، فيتو

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، إطلاق مبادرة (لحمة هنية) لتوفير لحوم بلدية طازجة بسعر 300 جنيه للكيلو، مع التشديد على أن يكون نسبة اللحوم الخالية من الدهون بمقدار 900 جم من كل كيلو ونسبة الدهن بمقدار 100 جم فقط.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد،لـ «فيتو»، أنه سوف يكون البيع يومي الأربعاء والخميس بمنفذ البساتين بمدينة الخارجة، مشيرة إلى أن المبادرة تقوم بتوفير اللحوم بقرية المنيرة يوم الخميس وسوف يتم التوزيع بمنافذ أخرى بالمدينة والقرى يعلن عن موعدها تباعًا.

وأشارت وكيل وزارة التموين، إلي أن خطة العمل تشمل افتتاح منافذ جديدة في مركز الخارجة، على أن يمتد التوسع ليشمل باقي المراكز تباعًا وفق جدول زمني يضمن تغطية شاملة للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكدت وكيل التموين بالوادي الجديد، تخصيص مواقع إقامة المنافذ بالتنسيق مع الوحدات المحلية دون مقابل، بهدف تيسير عملية الشراء على المواطنين وتوفير منافذ قريبة من أماكن السكن، مع تكثيف الرقابة الميدانية لمنع الاحتكار وضمان جودة السلع المعروضة.

يأتي تدشين المبادرة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتخفيف العبء عن المواطنين وتحت رعاية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مبادرة لحمة هنية التموين والتجارة الداخلية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد تخفيف العبء عن المواطنين تموين الوادى الجديد مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

رعدية في بعض المناطق، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأربعاء

أسعار الخضار اليوم، تحرك مفاجئ في الطماطم بعد استقرارها وارتفاع الثوم 5 جنيهات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الكانتلوب والبرتقال وارتفاع التين مجددا

شبورة كثيفة حجبت الرؤية، غلق الطريق الصحراوي من البوابات في الإسكندرية

أخبار مصر: وزير الخارجية يوجه إنذارا أخيرا لـ إثيوبيا والدعم السريع، اعتزال رونالدو، ترامب يفقد السيطرة على 3 ولايات كبرى

انخفاض مفاجئ في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ألاعيب الخريف تحير المصريين، ارتفاع درجات الحرارة، عودة الأمطار الرعدية، غبار يعكر صفو الوجه البحري، والأرصاد تكشف ما يحدث

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الأربعاء 5 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية