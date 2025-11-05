تموين الوادي الجديد يطلق مبادرة"لحمة هنية" لتخفيف العبء عن المواطنين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، إطلاق مبادرة (لحمة هنية) لتوفير لحوم بلدية طازجة بسعر 300 جنيه للكيلو، مع التشديد على أن يكون نسبة اللحوم الخالية من الدهون بمقدار 900 جم من كل كيلو ونسبة الدهن بمقدار 100 جم فقط.

وأكدت الدكتورة سلوي مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد،لـ «فيتو»، أنه سوف يكون البيع يومي الأربعاء والخميس بمنفذ البساتين بمدينة الخارجة، مشيرة إلى أن المبادرة تقوم بتوفير اللحوم بقرية المنيرة يوم الخميس وسوف يتم التوزيع بمنافذ أخرى بالمدينة والقرى يعلن عن موعدها تباعًا.

وأشارت وكيل وزارة التموين، إلي أن خطة العمل تشمل افتتاح منافذ جديدة في مركز الخارجة، على أن يمتد التوسع ليشمل باقي المراكز تباعًا وفق جدول زمني يضمن تغطية شاملة للمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكدت وكيل التموين بالوادي الجديد، تخصيص مواقع إقامة المنافذ بالتنسيق مع الوحدات المحلية دون مقابل، بهدف تيسير عملية الشراء على المواطنين وتوفير منافذ قريبة من أماكن السكن، مع تكثيف الرقابة الميدانية لمنع الاحتكار وضمان جودة السلع المعروضة.

يأتي تدشين المبادرة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتخفيف العبء عن المواطنين وتحت رعاية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد.

