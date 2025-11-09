المنوفي: طرح عبوات جديدة وتخفيضات الزيوت الحرة بالمجمعات يوفّر بدائل مع تحركات الأسعار

18 حجم الخط

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية: إن سوق الزيوت يشهد خلال الفترة الحالية بعض التحركات السعرية من قبل إحدى الشركات المنتجة، فيما تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق وتوفير بدائل متنوعة بأسعار مناسبة أمام المواطنين.

طرح عبوة زيت خليط جديدة سعة 1.5 لتر

وأشار المنوفي إلى أن وزارة التموين أعلنت عن طرح عبوة زيت خليط جديدة سعة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا ضمن منظومة السلع التموينية اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، مع استمرار طرح العبوات الحالية سعة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا و800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وذلك في إطار حرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية وتوسيع قاعدة الاختيار أمام أصحاب البطاقات التموينية.

الزيوت الحرة داخل المجمعات الاستهلاكية ما زالت تُطرح بتخفيضات مميزة

وأضاف أن الزيوت الحرة داخل المجمعات الاستهلاكية ما زالت تُطرح بتخفيضات مميزة على مختلف الأنواع سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة، مما يوفر بدائل بأسعار أقل من الأسواق الحرة ويسهم في تحقيق التوازن السعري.

وأكد المنوفي أن عددًا من الشركات الأخرى العاملة في سوق الزيوت لم تُجرِ أي زيادات في أسعار الزيت خلال الفترة الأخيرة، ولا تزال منتجاتها متاحة بأسعار مستقرة بل ومنخفضة في بعض الأصناف، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس وجود تنوع سعري حقيقي في السوق يتيح للمستهلك حرية الاختيار.

وشدّد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات غير مبررة.

