الغرف التجارية: تراجع أسعار السكر إلى 24 جنيهًا والبيض يسجل 130 جنيهًا للطبق

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار الحقيقي في الأسعار بعد فترة من التذبذب، مؤكدًا أن انخفاض الأسعار جاء نتيجة زيادة المعروض ووفرة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.

وأوضح حازم المنوفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تراجع أسعار الأعلاف بشكل كبير انعكس مباشرة على منتجات مثل البيض والألبان، كما ساهم انخفاض سعر الصرف في تهدئة الأسواق وتحقيق توازن بين العرض والطلب، ما أدى إلى استقرار ملحوظ في حركة البيع والشراء.

وأشار حازم المنوفى، إلى أن الانخفاض الحالي ليس وليد الصدفة، بل نتيجة تعاون منظم بين الدولة والقطاع الخاص لضبط الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة. وأضاف أن أسعار السلع تختلف من منطقة لأخرى تبعًا لتكاليف النقل والإنتاج.

ونوه بأن منافذ البيع التابعة للوزارات والهيئات الحكومية توفر السلع بأسعار أقل من المتاجر الكبرى، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر يتراوح بين 24 و30 جنيهًا، بينما يتراوح سعر طبق البيض بين 130 و150 جنيهًا، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.

