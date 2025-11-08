بعد انسحاب شركات الزيت من مبادرة الحكومة، الصناعات الغذائية: بدل ما نقلي الباذنجان نشويه

18 حجم الخط

قال أيمن قرة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن شركات زيت الطعام قررت الانسحاب من مبادرة الحكومة الخاصة بخفض الأسعار، وعادت للبيع وفق الأسعار المرتفعة الحالية، تجنبًا لتكبد خسائر.

استيراد مصر من الزيت

وأوضح "قرة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: أن مصر تستورد نحو 90% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج، مشيرًا إلى أن أسعار الزيت العالمية ارتفعت منذ مايو الماضي بنحو 15% ثم تراجعت إلى 7%، وهو ما يجعل الشركات غير قادرة على الاستمرار في البيع بأسعار أقل من التكلفة.

ربح شركات الزيت

وأضاف أن هامش ربح الشركات لا يتجاوز 3% فقط في زيت الطعام، وهناك شركات كبيرة تعاني بالفعل، مما دفعها إلى الانسحاب من المبادرة الحكومية حفاظًا على استمراريتها.

وأكد أن الدولة ما زالت توفر نحو 70 مليون زجاجة زيت مدعمة ضمن المنظومة التموينية، مطالبًا المواطنين بترشيد الاستهلاك، قائلًا:"بدل ما نقلي الباذنجان، نشويه.. عشان نحافظ على صحتنا ونقلل استهلاك الزيت".

