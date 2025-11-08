السبت 08 نوفمبر 2025
رياضة

عمرو أديب لـ لاعبي الزمالك: البسوا الجلاليب بكرة أنا شامم ريحة النصر

خلال ظهوره بالجلابية الصعيدية الكاملة والشال والعصا، أضفى الإعلامي عمرو أديب لمسة من الأصالة والتراث على حلقته، لكنه لم يُفوّت الفرصة ليتحدث عن نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك غدًا، متنبئًا بفوز فريقه المفضل الزمالك.

 

"الجلابية وشّها حلو على الزمالك"


قال أديب المعروف بانتمائه لنادي الزمالك:"حاسس إن اللبس ده هيبقى وشّه حلو على الزمالك بكرة، وهيأثر على كل المهاجمين وكل اللاعبين. حاسس إن اللبس ده هيقول زمالك زمالك!".

وأضاف عمرو أديب مبتسمًا:"حاسس إن السعادة والفخر اللي أنا فيه هيخلّيني أطلع بكرة بالليل لابس فانلة الزمالك أم خطين حُمر".

 

"شمّيت ريحة النصر.. والجلابية فيها بركة"


واصل أديب حديثه بحماسه المعهود قائلًا:“شامم ريحة النصر، وإن نادي المليار ممكن يتغلب بكرة. الجلابية بمشتملاتها والأصالة اللي فيها هتكون وشّ الخير علينا”.

ودعا جمهور الزمالك قائلًا:"انزلوا بكرة بجلاليبكم البيضاء بخطين حُمر، إحنا هنكسب وهنجيب جولين تلاتة، والجلابية هتخلي الحارس ما يعديش من بين رجليه ولا كورة".

رسالة ختامية لعمرو أديب بروح التحدي

واختتم عمرو أديب حديثه قائلًا بابتسامة واثقة:"غدًا ألقاك دون خوف.. وهنشوف وشّ الجلابية الأبيض على الزمالك".

الجريدة الرسمية