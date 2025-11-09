الأحد 09 نوفمبر 2025
رياضة

موقف عمر مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش
عمر مرموش
يلتقي فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، في مواجهة قوية مساء اليوم الأحد، ضد نظيره فريق ليفربول، بمنافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "الاتحاد" قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، موسم 2025/26، بين مانشستر سيتي وليفربول.

ومن المتوقع تواجد النجم المصري عمر مرموش على دكة بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ريان شرقي.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، فيل فودين، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 19 نقطة، في حين أن ليفربول لديه 18 نقطة ويتواجد في المركز السادس في جدول البطولة.

الجريدة الرسمية