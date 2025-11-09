الأحد 09 نوفمبر 2025
حوادث

حجز البلوجر نسرين حجازي بتهمة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء

حبس البلوجر نسرين
حبس البلوجر نسرين حجازي،فيتو
قررت الجهات المختصة، حجز البلوجر نسرين حجازي بعد التحقيق معها، والاستماع لأقوالها في التهم الموجهة لها، بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومضمون المقاطع وهدفها من نشرها.

كما كلفت الجهات المعنية بوزارة الداخلية  بفحص الحسابات الإلكترونية الخاصة بها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت جهات التحقيق في الجيزة، بدأت التحقيق مع البلوجر نسرين حجازي بعد ضبطها داخل نطاق منطقة حدائق الأهرام على خلفية اتهامها بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية، رصدت تداول عدد من المقاطع التي تظهر فيها المتهمة وهي تؤدي حركات وإيحاءات غير لائقة، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المنصات الإلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمنطقة حدائق الأهرام  وعُثر بحوزتها على 3 هواتف محمولة تحتوي على مواد مصورة تؤكد تورطها في نشر المحتوى المخالف.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالقليوبية (فيديو)

ملكة الرقص المثير، قرار من النيابة ضد بلوجر الإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات مخلة

الجريدة الرسمية