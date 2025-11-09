الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طلاب وخريجو كلية العلوم الطبية يناشدون السيسي التدخل لإعادتها للمسار الصحيح

كلية العلوم الطبية
كلية العلوم الطبية التطبيقية، فيتو
18 حجم الخط
ads

ناشد طلاب وخريجو كليات العلوم الطبية التطبيقية بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، في بيان مشترك الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لإعادة الكلية لمسارها الأكاديمي الصحيح، حمايةً لمستقبلهم، وتأكيدًا على مكانة مصر العلمية في مجال العلوم الطبية التطبيقية.

ودشن الطلاب والخريجين حملة جماعية لاستعادة هوية الكلية والحفاظ على مسارها الأكاديمي والمهني داخل المنظومة الصحية المصرية.

وقال الطلاب والخريجين في بيانهم إن الكلية التي تمثل ركيزة أساسية في القطاع الطبي شهدت خلال السنوات الأخيرة قرارات أثرت على وضعها الأكاديمي وحقوق خريجيها، من أبرز تلك القرارات تغيير المسمى إلى “تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية”، وإلغاء سنة الامتياز، وعدم وجود نقابة مهنية تمثلهم رسميًا.

وأعلن الطلاب مطالبهم والتي تمثلت في الآتي:

1. العودة إلى المسمى الأكاديمي للكلية عالميا “العلوم الطبية التطبيقية” باعتباره المعتمد في أغلب الجامعات الدولية والعربية.

2. إعادة سنة الامتياز الإلزامية الكاملة (12 شهرًا)، كونها معيارًا دوليًا لتأهيل الخريج لسوق العمل داخل وخارج مصر.

3. إنشاء نقابة مهنية مستقلة للعلوم الطبية التطبيقية للدفاع عن حقوق الخريجين والمشاركة في وضع اللوائح المهنية.

4. إنشاء قطاع أكاديمي مستقل داخل المجلس الأعلى للجامعات يختص باللوائح والمناهج والدراسات العليا الخاصة بالكلية.

5. العودة إلى اللائحة الأكاديمية السابقة لعام 2020 المطابقة للمعايير الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العلوم الطبية التطبيقية كليات العلوم الطبية التطبيقية الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للجامعات

مواد متعلقة

عاصم سليمان: الرئيس السيسي يقود التحول الكبير في القطاع السياحي برؤية واعية واستراتيجية شاملة

الأعلى للجامعات يستعرض كتيب "من أنا" لتعزيز الوعي الحضاري للطلاب

الأكثر قراءة

إحداهما بدأت وتستمر ساعات، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضرب طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض غير متوقع يهز عرش الموز والتفاح وارتفاع العنب 8 جنيهات

انخفاض السلفات واليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم الأحد في الأسواق

بمشاركة 30 دولة، اليوم انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA

الليلة، الأهلي يصطدم بالزمالك في نهائي السوبر المصري

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي 7 جنيهات والبوري 18 وانخفاض كبير في الماكريل

اليوم، بيراميدز يواجه سيراميكا في صراع المركز الثالث بالسوبر المصري

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية