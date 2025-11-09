طلاب وخريجو كلية العلوم الطبية يناشدون السيسي التدخل لإعادتها للمسار الصحيح

18 حجم الخط

ناشد طلاب وخريجو كليات العلوم الطبية التطبيقية بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، في بيان مشترك الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لإعادة الكلية لمسارها الأكاديمي الصحيح، حمايةً لمستقبلهم، وتأكيدًا على مكانة مصر العلمية في مجال العلوم الطبية التطبيقية.

ودشن الطلاب والخريجين حملة جماعية لاستعادة هوية الكلية والحفاظ على مسارها الأكاديمي والمهني داخل المنظومة الصحية المصرية.

وقال الطلاب والخريجين في بيانهم إن الكلية التي تمثل ركيزة أساسية في القطاع الطبي شهدت خلال السنوات الأخيرة قرارات أثرت على وضعها الأكاديمي وحقوق خريجيها، من أبرز تلك القرارات تغيير المسمى إلى “تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية”، وإلغاء سنة الامتياز، وعدم وجود نقابة مهنية تمثلهم رسميًا.

وأعلن الطلاب مطالبهم والتي تمثلت في الآتي:

1. العودة إلى المسمى الأكاديمي للكلية عالميا “العلوم الطبية التطبيقية” باعتباره المعتمد في أغلب الجامعات الدولية والعربية.

2. إعادة سنة الامتياز الإلزامية الكاملة (12 شهرًا)، كونها معيارًا دوليًا لتأهيل الخريج لسوق العمل داخل وخارج مصر.

3. إنشاء نقابة مهنية مستقلة للعلوم الطبية التطبيقية للدفاع عن حقوق الخريجين والمشاركة في وضع اللوائح المهنية.

4. إنشاء قطاع أكاديمي مستقل داخل المجلس الأعلى للجامعات يختص باللوائح والمناهج والدراسات العليا الخاصة بالكلية.

5. العودة إلى اللائحة الأكاديمية السابقة لعام 2020 المطابقة للمعايير الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.