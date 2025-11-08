18 حجم الخط

توعد القائد الجديد لجيش نيجيريا، بتكثيف العمليات العسكرية ضد المتشددين في شمال شرق البلاد، وذلك بعد أيام من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن عمل عسكري إذا لم تكبح أبوجا العنف ضد المسيحيين.

بعد تهديدات ترامب، الجيش النيجيري يتحرك

والأسبوع الماضي أدرج ترامب نيجيريا على قائمة "الدول المثيرة للقلق بشكل خاص"، وهي قائمة بالبلدان التي تقول الولايات المتحدة إنها تنتهك الحريات الدينية.

وقال إنه طلب من وزارة الحرب الأمريكية "الاستعداد لعمل عسكري سريع محتمل"، إذا لم تتخذ نيجيريا إجراءات صارمة ضد قتل المسيحيين.

وخلال أول زيارة عملياتية له إلى ولاية بورنو، بؤرة أعمال العنف المستمرة منذ 16 عاما التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، أدلى القائد الجديد للجيش النيجيري وايدي شعيبو بتعليقاته.

