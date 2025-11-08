طرق علاج البواسير في المنزل وكيفية الوقاية منها

18 حجم الخط

البواسير أو ما يعرف بالأورام الشرجية هي حالة شائعة تتمثل في اوردة متضخمة تتشكل داخل المستقيم أو خارج فتحة الشرج، ويمكن أن تسبب الألم والحكة الشرجية والنزيف، غالبا ما تتحسن الأعراض مع العلاجات المنزلية، كما ان تناول المزيد من الألياف وتجنب الإجهاد قد يساعد في الوقاية من البواسير، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

أنواع البواسير

يمكن ان تحدث البواسير داخل أو خارج المستقيم، ويعتمد النوع على مكان تطور الوريد المتورم:

البواسير الداخلية (Internal): تتشكل الاوردة المتضخمة داخل المستقيم. قد تنزف البواسير الداخلية، لكنها عادة لا تكون مؤلمة.

البواسير الخارجية (External): تتشكل الاوردة المتضخمة تحت الجلد حول فتحة الشرج. يمكن ان تكون هذه البواسير مثيرة للحكة ومؤلمة، وقد تنزف احيانا. يمكن رؤية او الشعور بالبواسير الخارجية في العادة.

البواسير المتدلية او الهابطة (Prolapsed): يمكن للبواسير الداخلية ان تتدلى او تبرز خارج فتحة الشرج، وقد تنزف هذه البواسير او تسبب الالم.

البواسير المخثورة (Thrombosed): تتشكل جلطة دموية داخل الباسور الخارجي. تكون هذه الانواع مؤلمة في العادة وتسبب تكون كتلة ارجوانية او زرقاء خارج فتحة الشرج. (تؤثر هذه الجلطة على فتحة الشرج فقط ولا تنتقل الى اجزاء اخرى من الجسم).

اعراض البواسير

نادرا ما تسبب البواسير الداخلية الالم (ولا يمكن الشعور بها عادة) ما لم تتدل، ولا يدرك العديد من الاشخاص المصابين بالبواسير الداخلية انهم يعانون منها لانها داخل المستقيم، واذا ظهرت اعراض البواسير الداخلية، فقد يلاحظ المريض دما احمر فاتحا على ورق التواليت او في البراز او في المرحاض.

اذا تدلى الباسور الداخلي عبر فتحة الشرج، فقد يتمكن المريض من دفعه برفق الى الداخل.

تميل البواسير الخارجية الى ان تكون اكثر وضوحا لانها تحدث خارج فتحة الشرج. تشمل علامات واعراض البواسير الخارجية ما يلي:

حكة او تهيج حول فتحة الشرج.

كتل صلبة بالقرب من فتحة الشرج تكون مؤلمة او حساسة عند اللمس.

الم او وجع في فتحة الشرج، خاصة عند الجلوس.

نزيف عند المسح.

الباسور المخثور هو عندما يتجمع الدم داخل الباسور الخارجي. يمكن ان يسبب اعراضا مماثلة مثل التورم والالتهاب والالم، لكنه عادة ما يكون اكثر حدة ومفاجئا.

أسباب الإصابة بالبواسير؟

ينتج الباسور عن ضغط كبير على الاوردة في فتحة الشرج او المستقيم، وكذلك حركات الامعاء غير المنتظمة. يؤدي هذا الضغط والتهيج الى تورم والتهاب الاوردة.

بعض الانشطة او الحالات التي تسبب الضغط وتؤدي الى البواسير هي:

الضغط بقوة اثناء التبرز.

الاجهاد لرفع اشياء ثقيلة او رفع الاثقال.

الجلوس على المرحاض لفترات طويلة من الزمن.

الاصابة بالامساك المزمن او الاسهال.

اتباع نظام غذائي منخفض الالياف.

الحمل.

زيادة الوزن او السمنة.

مضاعفات البواسير

يمكن ان تكون البواسير غير مريحة ومؤلمة، لكنها لا تسبب مشاكل خطيرة في العادة، ونادرا ما يصاب الاشخاص المصابون بالبواسير بما يلي:

فقر الدم (Anemia).

تجلطات دموية في البواسير الخارجية (تخثر).

عدوى.

زوائد جلدية.

البواسير المختنقة (Strangulated hemorrhoids): عندما تقطع العضلات في فتحة الشرج تدفق الدم الى الباسور الداخلي المتدلي.

كيف يمكن علاج البواسير في المنزل؟

غالبا ما تختفي البواسير الصغيرة مع تناول المزيد من الالياف وتغيير عادات استخدام المرحاض، وقد تستمر الاعراض مثل الالم والنزيف لمدة اسبوع او اطول قليلا، في غضون ذلك، يمكن اتخاذ الخطوات التالية للمساعدة في تخفيف الاعراض:

استخدام الادوية المتاحة دون وصفة طبية التي تحتوي على الليدوكائين او الهيدروكورتيزون على المنطقة المصابة.

شرب المزيد من الماء.

زيادة كمية الالياف التي يتم تناولها او اخذ مكملات الالياف.

الجلوس في حمام دافئ (حمام المقعدة) لمدة 10 الى 20 دقيقة يوميا.

تليين البراز عن طريق اخذ الملينات.

تناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) للالم والالتهاب.

استخدام ورق تواليت يحتوي على لوشن او مناديل مبللة قابلة للغسل للمسح وتنظيف المنطقة بعد التبرز. يمكن ايضا استخدام منديل او قطعة قماش مبللة بالماء.

كيف يمكن الوقاية من البواسير؟

البواسير شائعة ولا يمكن دائما الوقاية منها. لكن هذه الخطوات يمكن ان تساعد في تقليل خطر الاصابة بالبراز الصلب والامساك الذي يمكن ان يؤدي الى البواسير:

لا تجلس طويلا او تضغط بشدة على المرحاض.

اذهب الى المرحاض عندما تشعر بالحاجة، لا تنتظر او تحبس البراز.

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم.

حافظ على براز لين ومتشكل. تناول المزيد من الاطعمة الغنية بالالياف (الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة) او تناول مكملات الالياف. بشكل عام، يعتبر 25 الى 38 جراما من الالياف كافيا لمعظم البالغين.

ابق نشطا.

