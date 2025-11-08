مسن بالفيوم يشعل مواقع التواصل بصورة داخل المتحف الكبير والأهالي يكشفون السبب

18 حجم الخط

انتشرت صورة مسن من الفيوم في المتحف المصري الكبير علي مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، واصبح الحاج صافي أحمد مصطفي 78 سنة أشهر من نجوم الفن وكرة القدم، وشعر أهالي قرية نوارة التابعة لمركز أطسا بالفخر لشهرة أحد شيوخ القرية.

مسن الفيوم التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي

عادة من صغر سنه

يقول الحاج محمود عبد التواب، ابن شقيق الحاج صافي بأن الحاج صافي اعتاد زيارة الأماكن الأثرية منذ شبابه، فهو من محبي زيارة مساجد آل البيت، وكلما توجه إلي القاهرة لزيارة مساجد آل البيت كان يتوجه بعدها إلي قلعة محمد علي لزيارة الأماكن الأثرية ومتحف القلعة، وفي بعض الأحيان كان يزور المتحف المصري بميدان التحرير.



وأضاف ان الحاج صافي كان سببا في اشتهار قرية نوارة علي الفيس بوك، بعد أن أصبحت صورته داخل المتحف " ترند " بين مرتادي صفحات التواصل الاجتماعي، ويشير الي أن الحاج صافي طوال عمره مغرم بالمناطق الأثرية، ويعشق زيارتها وكثيرا ما كان يصطحب زوجته ويتوجه لزيارة المتاحف أو مناطق الفيوم الأثرية كمعبد قصر قارون ومتحف كوم أوشيم وغيرها من معالم المحافظة.



وأكد أبناء قرية نوارة أن الحاج صافي من المشهود لهم بطيب الخلق وعطر السيرة وهو أحد أبناء القرية الذين سعوا إلي رزقهم في القاهرة، إلا أنه لم ينس أهله وعائلته وغالبا ما يزور القرية مرتين أو ثلاثة في الشهر.

