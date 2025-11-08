السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مسن بالفيوم يشعل مواقع التواصل بصورة داخل المتحف الكبير والأهالي يكشفون السبب

الحاح صافي وزوجته،
الحاح صافي وزوجته، فيتو
18 حجم الخط

انتشرت صورة مسن من الفيوم في المتحف المصري الكبير علي مواقع التواصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، واصبح الحاج صافي أحمد مصطفي 78 سنة أشهر من نجوم الفن وكرة القدم، وشعر أهالي قرية نوارة التابعة لمركز أطسا بالفخر لشهرة أحد شيوخ القرية. 

مسن الفيوم التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي 
مسن الفيوم التي أثارت مواقع التواصل الاجتماعي 

عادة من صغر سنه

يقول الحاج محمود عبد التواب، ابن شقيق الحاج صافي بأن الحاج صافي اعتاد  زيارة الأماكن الأثرية منذ شبابه، فهو من محبي زيارة مساجد آل البيت، وكلما توجه إلي القاهرة لزيارة مساجد آل البيت كان يتوجه بعدها إلي قلعة محمد علي لزيارة الأماكن الأثرية ومتحف القلعة، وفي بعض الأحيان كان يزور المتحف المصري بميدان التحرير. 


وأضاف ان الحاج صافي كان سببا في اشتهار قرية نوارة علي الفيس بوك، بعد أن أصبحت صورته داخل المتحف " ترند " بين مرتادي صفحات التواصل الاجتماعي، ويشير الي أن الحاج صافي طوال عمره مغرم بالمناطق الأثرية، ويعشق زيارتها وكثيرا ما كان يصطحب زوجته ويتوجه لزيارة المتاحف أو مناطق الفيوم الأثرية كمعبد قصر قارون ومتحف كوم أوشيم وغيرها من معالم المحافظة.

ترشيدا لاستخدام مياه الري، الفيوم تطلق حملة لتسوية الأراضي الزراعية بالليزر

أبراج الحمام في الفيوم، حكايات لا تنتهي من رسل الغرام إلى تجارة رائجة


وأكد  أبناء قرية نوارة أن الحاج صافي من  المشهود لهم بطيب الخلق وعطر السيرة وهو أحد أبناء القرية الذين سعوا إلي رزقهم في القاهرة، إلا أنه لم ينس أهله وعائلته وغالبا ما يزور القرية مرتين أو ثلاثة في الشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع المتحف المصري بميدان التحرير صفحات التواصل الإجتماعي متحف المصري الكبير متحف كوم اوشيم

مواد متعلقة

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

هل ينتقص ثواب صلاة الجماعة بأدائها في المنزل مع العائلة؟ الإفتاء ترد

السياحة والآثار تواصل استعداداتها لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. شريف فتحي: الحفل لليلة واحدة تليق باسم مصر.. وينفي وجود زيادات على تذاكر المصريين.. وإغلاق الزيارة 15 أكتوبر

وزير السياحة والآثار: حفل أسطوري لافتتاح المتحف المصري الكبير

وعدهما الشيطان بالخلود في الجنة.. فهبطوا منها جميعا

توفير فرص عمل ورعاية صحية في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

بدء التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي مجانًا للجمهور

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وليفانتي يتعادلان 1/1في الشوط الأول

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الاتحاد والأهلي في الشوط الأول

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

الدوري الإنجليزي، سندرلاند يتقدم على أرسنال بهدف في الشوط الأول

مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

الإعلان عن تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

رئيس جامعة الأزهر: علوم الإسلام تتكامل فيما بينها لخدمة الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية