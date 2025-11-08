أزمة الجلابية الصعيدي بالمتحف الكبير تتصاعد وتثير الغضب، وسمر فودة تصر: ليست زيًا مصريًا

18 حجم الخط

أزمة الجلابية الصعيدي، لا تزال أصداء انتقاد سمر فودة، ابنة المفكر الراحل فرج فودة، لمرتدي "الجلابية الصعيدي" في المتحف المصري الكبير تتصاعد، حيث تصدر هاشتاج "الجلابية الصعيدي" تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل".

سمر فودة تنتقد ارتداء الجلابية الصعيدي والنشطاء غاضبون

وعبر النشطاء عن غضبهم من تصريحات سمر فودة، التي انتقدت فيها عم رشاد مرتدي الجلابية الصعيدي فقالت: "إحنا مش هذا الزي.. مصر فساتين الأربعينيات والخمسينات وشياكة رجالها..."، الأمر الذي دفع العديد من النشطاء لمهاجمة سمر، وتأكيدهم أن الجلابية الصعيدي من التراث المصري.



وعلق البلوجر حسام الجزار قائلًا: " الفكرة بقى إن الرجل الجميل ده وزوجته هما اللي ليهم هوية مصرية أصيلة 100%.. الجلابيه الصعيدي دي حاجة بتاعتنا إحنا ومش موجودة غير في مصر بس.. الجلابية الصعيدي دي في أي بلد في العالم لو حد لبسها هيتعرف على طول أنه مصري، لكن أنتي يا سمر لو مشيتي في أي حتة في العالم هيبقى زيك زي كتير، لأنك ماشية تقلدي بس لبس أوروبا".

وردت البلوجر هناء محمد قائلة: "الجلابية الصعيدي تعود جذورها إلى العصور الفرعونية وتطورت عبر الإسلامية والعثمانية لتصبح رمزًا للهوية الجنوبية المصرية.. حافظ الصعايدة على ارتدائها حتى اليوم كعلامة للأصالة والرجولة والانتماء".

وقال البلوجر أحمد محروس: "غريبة أن المفكر الكبير فرج فودة ينجب شخص محدود الثقافة والوعي القومي بهذا الشكل.. السيدة لا تعرف أن الجلابية زي مصري أصيل وقديم جدًا وخصوصًا الجلابية الصعيدي (بقبة سبعة) اللي قد يعود تاريخها إلى ٤ آلاف سنة أو يزيد".

وعلق البلوجر هاني سالم قائلًا: "سمر فرج فودة وغيرها لا يحترمون التراث ولا الثقافة التي هي احترام للنفس، فلو أدركوا قدر جلابية عم رشاد أو زي أي مواطن مصري سواء من بحري أو قبلي، لاحترموا وقدروا تراثهم ومجتمعهم. الجلابيه الصعيدى شرف وقيمه وتاريخ وتراث وفخر".

سمر فودة ترد على هجوم النشطاء

وبعد الهجمة الشرسة التي تعرضت لها سمر فودة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انتقادها لارتداء الجلابية الصعيدي، قدمت سمر اعتذارها، لكنها لا تزال تصر أن الجلابية الصعيدي "لا تمثل مصر"، ما أثار الجدل حولها مرة أخرى.



بعد اعتذارها لصاحب الجلابية الصعيدي، قالت سمر فودة، في آخر تدوينة عبر الفيس بوك، للرد على مهاجميها: "أنا سعيدة جدًا وفرحانة إني طلعت من جواكم حب الجلابية.. أد أيه فخورة إني عملت العمل العظيم ده.. إحنا ممكن نعمل حاجة حلوة مع بعض بما أن أغلب الناس نزلت صورها بالـ AI بالجلابية واللي عنده طلعها ولبسها واللي قرر أنه مش هيروح المتحف إلا بالجلابية.. ما تيجوا نخليه الزي الرسمي لمصر، وكلنا هنا في المدن ننزل شغلنا بالجلاليب، وطبعًا السيدات بالعبايات والاسدال ويفضل اللون الأسود تيمنا بالوهابية الجميلة اللي اخترقت عقول كل المصريين..".

وسخرت سمر فودة قائلة: "أنا فخورة بيكم.. ويا ريت نتصدر الميديا العالمية بصور الجلاليب وستاتنا بالعبايات هنبقى شيك جدًا وهنجذب سائحين بلا عدد.. مش مزعلني غير أن محمد عبدالوهاب ويوسف وهبي لم يعيشوا معنا اللحظة الحلوة دي وكانوا بيلبسوا بدل.. تحياتي ومحبتي للجميع بجلابيب ومن غير".



وقالت سمر فودة: "جميع شيوخ الأزهر وقارئي القرآن الكريم قبل السبعينات والمد الوهابي، كانت زوجاتهم وبناتهم غير محجبات. عايز تقول إن الناس دي كلها كانت كفره والإسلام دخل مصر بعد السبعينات؟ الموضوع ليس له علاقة بالغنى أو الفقر وأقسم بجلال الله أن هناك تجار فاكهة وخضار في الأرياف مليونيرات وربما مليارات لا يحتفظون بأموالهم في البنوك وإنما يتم تخصيص غرفة في المنزل لتكديس المال.. يعني أغنى منى ومنك اللي بتدافع عنهم ومقهور أوي وأنت أساسًا لا بتلبس جلابية ولا مراتك بتلبس جلابيه... زعلان على شخص أغنى مننا إحنا الـ ٢.. بتدافعوا عن ايه يا جماعة؟ عن اني بقول إن هذا الزي (خاصة للسيدات) لا يمثل مصر!؟"

وتساءلت سمر فودة "هو ليه في مؤتمر السلام وفي الافتتاح للمتحف محدش لبس جلابيه والستات ملبستش عبايات!؟ ببساطة لأنه لا يمثل مصر.. عايز أنت تبروزها على إنها تمثل مصر براحتك، ده أنا كمان ممكن أساعدك.. ممكن أبعت لكل الميديا العالمية الصورة اللي قطعت نفسك عليها، وأقول لهم هي دي مصر.. ولكن لن أفعل ذلك لأنها ليست مصر.. ليست مصر ليست مصر ٢٠٢٥.. العالم أجمع يسير إلى الأمام ونحن نصر ونصمم ونحارب ونعادي من أجل الرجوع للخلف..." .

سمر فودة تعتذر: أنا أهلي فلاحين

وكانت سمر فودة قد قالت في اعتذارها "أولًا قبل أي شيء أعتذر عن أي شيء قد مس قلوب المصريين بالسلب، اعتذر للزوجين فهم بالتأكيد فخر لنا جميعًا، مسحت البوست لأن الناس لم تتفهم وجهة نظرى وهو شيء مقبول ومتعارف عليه فإرضاء الناس غاية لا تدرك".

وقالت سمر فودة: "ثانيًا أنا أهلي فلاحين وفخورة بهذا الشيء وشرف عظيم أن أصولي من الفلاحين ولم أتطرق لجانب الجلابية الفلاحي للرجال بأي شكل من الأشكال بالعكس كنت بقابل ناس كتير بالجلاليب قلوبهم انضف من ناس كتير ببدل.. وكتبت بوست قبل كده يؤكد ذلك وأبى رحمة الله عليه كان يلبس الجلابية البيضاء كثيرًا، وآخر عهدي به وآخر لقاء بيننا كان لابس الجلابية البيضاء ( صلاة العيد ).."

عم رشاد وزوجته في المتحف المصري الكبير، فيتو



وتابعت سمر فودة: "تكلمت عن زي المرأه أنه مد وهابي وزي لا يمثل ثقافتنا وهويتنا وهو شيء حقيقي بدأ في السبعينات واستمر على يد الإخوان.. فالعبايات والجلباب والاسدال للمرأة هو زي مستحدث علينا لم يكن في ثقافتنا، وإنما كان هناك صورة نمطية للفلاحة المصرية مبهجة وجميلة حتى ربطة الايشارب على الشعر كانت تتميز بخفة وستايل متفرد وكانت بنات بحري تربط الملاية اللف والإيشارب المرصع بالألوان والاكسسوار المبهجة الجميلة بل والراقية ايضًا.."

وكانت سمر فودة قد قالت معلقة على ظهور رجل يرتدي الزي الصعيدى وزوجته داخل المتحف المصري الكبير: " مع كامل احترامي لهم لكن أسفة جدا.. احنا مش هذا الزي.. مصر فساتين الأربعينيات والخمسينات وشياكة رجالها.. مصر تعني أن الأنثى مازالت أنثى متألقة واشيك من فتيات باريس ورجالها اشيك من ملوك إنجلترا.. أرى مصر بهذه الطريقة وما زلت هكذا... لم نتحول إلى الوهابية..."



