الثقافة ترد على سمر فودة: من يتنصل من الهوية الوطنية مستوى تعليمه رديء

ردت الدكتورة نهلة إمام، مستشار وزير الثقافة للتراث غير المادي، على انتقادات سمر فودة، ابنة المفكر الراحل فرج فودة، بشأن مرتدي "الجلابية الصعيدي" في المتحف المصري الكبير، مؤكدة أن هذا الزي يعكس احترام الهوية الوطنية ويستحق التقدير.

وقالت نهلة إمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، إن بعض الدول المتقدمة جدًا تسمح بدخول المتاحف بالزي الوطني مجانًا كنوع من تعزيز الهوية الثقافية، مشددة على أنه من المؤسف منع الجلابية الصعيدي من دخول أي مكان، وكل التحية لأهالينا الذين يلتزمون بزيهم وهويتهم.

المتاحف للجميع وليس للنخبة فقط

وقالت “إمام”: فكرة أن المتحف يخص النخبة وسكان القاهرة قد انتهت، وأن ثقافة زيارة المتاحف وصلت للأقاليم، مؤكدة أن من يتنصل من الهوية الوطنية غالبًا يعود تعليمهم إلى مستوى رَديء، في حين أن أي شخص حصل على تعليم جيد يدرك قيمة الثقافة الوطنية ومكانتها.

احترام الفلاح المصري والهوية الوطنية

وأضافت أن الفلاح المصري هو من يوفر الغذاء للوطن، ولا يمكن لأي شخص أجنبي أن ينظر بشكل سلبي للجلابية، مؤكدة أن احترام التراث والزي التقليدي يجب أن يكون جزءًا من تعزيز الهوية الوطنية وحمايتها من أي انتقاد.

مقارنة عالمية لتأكيد قيمة التراث

وأشارت إمام إلى أن الهند لا تتأثر بأي انتقاد للزي التقليدي لمواطنيها، مؤكدة أنه من المفترض أن نحارب أي هجوم على التراث والهوية الوطنية، لأن الحفاظ على الثقافة الوطنية واجب على الجميع.

