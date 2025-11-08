معهد إعداد القادة يطلق الدائرة المستديرة للمشروع الوطني للقراءة وبناء الوعي

18 حجم الخط

يستعد معهد إعداد القادة لاستضافة الدائرة المستديرة لـ المشروع الوطني للقراءة "أنت تشارك.. ومصر تربح" تحت شعار مصر بألوان المعرفة، ضمن فعاليات ملتقى قادة الوعي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، الذي ينظمه قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ وإشراف الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على بناء وعي طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وتأتي الدائرة المستديرة لتكون منصة حوارية تجمع بين طلاب الجامعات وقادة الفكر والثقافة، وتهدف إلى ترسيخ قيمة القراءة الواعية كركيزة في بناء الشخصية الوطنية، وتعزيز دور الشباب في صناعة المستقبل القائم على المعرفة والإبداع.

يشارك في الجلسة الدكتور عبده إبراهيم، مدير المشروعات التربوية والجودة بمؤسسة البحث العلمي للاستثمار الراعية للمشروع الوطني للقراءة، الذي أكد أن المشروع يمثل مبادرة ثقافية وطنية رائدة تهدف إلى إحداث نهضة معرفية شاملة في المجتمع المصري، من خلال جعل القراءة ممارسة مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الثقافية والفكرية، لافتًا إلى أن المشروع يتكامل مع رؤية مصر 2030 عبر أربعة أبعاد رئيسية تشمل: الطالب المثقف، الجامعي المثقف، المعلم المثقف، والمؤسسة التنويرية.

بناء مجتمع قارىء ومفكر

وأشار إلى أن هذه الأبعاد تمثل منظومة فكرية متكاملة تستهدف بناء مجتمع قارئ ومفكر، مؤكدًا أن الشباب الجامعي هم المحرك الرئيس لهذه النهضة، بما يمتلكونه من طاقة فكرية وقدرة على التأثير في الوعي الجمعي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كريم همام أن تنظيم هذه الدائرة يأتي امتدادًا لجهود الوزارة في تحويل الأنشطة الطلابية إلى منصات فكرية وبناءة تسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والابتكار لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن القراءة تمثل أحد أهم مفاتيح الوعي، وأن الاستثمار في عقول الشباب بالمعرفة هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.

وأضاف "همام" أن معهد إعداد القادة يسعى من خلال برامجه وأنشطته إلى ترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية بين طلاب الجامعات، مؤكدًا أن المشروع الوطني للقراءة يمثل نموذجًا ملهمًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والشباب في بناء جيل قارئ ومستنير يمتلك الوعي والمعرفة لصناعة مستقبل الوطن.

وتُعد الدائرة المستديرة حول المشروع الوطني للقراءة إحدى المحطات الرئيسة ضمن فعاليات ملتقى قادة الوعي، حيث تمثل خطوة عملية نحو ترسيخ مفهوم الوعي بالقراءة في الوسط الجامعي، وتحفيز الشباب على جعلها أسلوب حياة، بما يتسق مع توجه الدولة المصرية في بناء الإنسان القادر على التفكير والإبداع والمعرفة.

