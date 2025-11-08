هل المصريون القدماء كانوا مشركين؟ دراسة حديثة للأوقاف تحسم الجدل

18 حجم الخط

أكدت وزارة الأوقاف، في دراسة خاصة نشرتها عبر منصتها الرقمية، أن تعميم وصف المصريين القدماء بالمشركين أمر غير دقيق، مشيرة إلى أن دراسة النصوص والبرديات القديمة تكشف بوضوح إيمان المصريين القدماء بوجود إله خالق واحد، وأن ما كان يُعرف بالمعبودات في الحضارة المصرية القديمة لم تكن آلهة مستقلة، وإنما رموز وتجليات للقوى الكونية في مظاهر متعددة.

الأوقاف: مصر تميزت بوجود نزعات قوية نحو وحدة الإله

وأوضحت الدراسة أن بعض الحضارات القديمة عرفت التوحيد إلى جانب الشرك، إلا أن مصر تميزت بوجود نزعات قوية نحو وحدة الإله، خاصة في فترات معينة من تاريخها، وهو ما عبّر عنه المفكر عباس العقاد في كتاباته، مؤكدًا أن المصريين القدماء كانت لديهم نزعة روحية سامية نحو التوحيد.

الأوقاف: المصريون القدماء لم يكونوا مشركين.. ونزعات التوحيد واضحة في نصوصهم

وأضافت وزارة الأوقاف أن دراسات حديثة، من بينها كتاب "قدماء المصريين أول الموحدين"، تؤكد هذه النزعة في نصوص المصريين القدماء، وتوضح أن فكرة التوحيد كانت راسخة لديهم حتى قبل الديانات السماوية، مشيرة إلى أن إخناتون جسّد هذه العقيدة بشكل كامل من خلال دعوته لعبادة الإله الواحد "آتون".

الأوقاف: الحضارة المصرية القديمة لم تكن قائمة على التعدد الإلهي كما يُشاع

واختتمت الأوقاف دراستها بالتأكيد على أن الحضارة المصرية القديمة لم تكن قائمة على التعدد الإلهي كما يُشاع، بل كانت تحمل في جوهرها فكرًا توحيديًا راقيًا يعكس عمق الوعي الديني والروحي لدى المصري القديم.

