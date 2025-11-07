وزير الأوقاف يشيد بإمام وزَّع أعلام مصر على الأطفال بعد صلاة الجمعة

18 حجم الخط

أشاد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بمبادرة الشيخ صفوت الخولي - إمام مسجد الشهيد وائل بمدينة المستقبل، بتوزيع أعلام مصر في صورة هدايا رمزية للأطفال المصلين بعد الانتهاء من صلاة الجمعة، في لفتة وطنية تنم عن وعي رشيد وبصيرة تعبّر عن روح الانتماء، وتُسهم في غرس حب الوطن في نفوس النشء.

بناء الوعي الوطني لدى الأطفال

وأكد الشيخ صفوت الخولي أن ما قام به تعزيزٌ للدور التربوي للمسجد في بناء الوعي الوطني لدى الأطفال، مبينًا أن الهدايا الرمزية تُسهم في ترسيخ القيم الإيجابية والانتماء الصادق للوطن منذ الصغر.

المساجد ستظل منارات لغرس القيم الوطنية والدينية السامية

وأوضح المصلون أن فرحة الأطفال وهم يرفعون أعلام مصر عقب الصلاة جسدت مشهدًا وطنيًّا بديعًا يؤكد أن الفطرة المصرية السليمة نابضة بحب الوطن، وأن المساجد ستظل منارات لغرس القيم الوطنية والدينية السامية، معربين عن تقديرهم لوزارة الأوقاف وإمام المسجد على هذا الجهد التربوي المتميز الذي يجعل الوطن وصونه من صميم التدين.

