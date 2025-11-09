تعرف على شخصية انتصار في مسلسل الكينج لـ محمد إمام

18 حجم الخط

تشارك الفنانة انتصار ضمن أحداث مسلسل “الكينج” الذى يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية والدة الفنانة ميرنا جميل التي تلعب شخصية حبيبة محمد إمام.



قصة مسلسل الكينج 2025

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شيق حول شاب مصري ينتمي إلى عصابات المافيا الدولية، ويواجه سلسلة من التحديات الصعبة التي يسعى للتغلب عليها، ويقوم بالنصب عليهم مما يجعله مُطاردا منهم طوال أحداث العمل.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الكينج" في 30 حلقة على قناة MBC مصر، وتعمل الشركة المنتجة على استكمال التعاقد مع باقي أبطال العمل تمهيدًا للإعلان عن موعد بدء التصوير.

المسلسل من إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم، وتأليف محمد صلاح العزب، وتعاقد على العمل الفنانان حنان مطاوع، وعمرو عبد الجليل، ميرنا جميل ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل خلال الشهر الجاري.

